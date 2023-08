Horoscopul zilei de duminica, 6 august 2023 ne mai spune că Luna face apoi trigon cu blanda Venus facandu-ne sa ne intelegem ranile noastre. Cand Soarele il va infrunta pe arogantul Jupiter putem forta unele lucruri. Dar conflictele nu se vor rezolva daca nimeni nu este dispus sa le dea.

Horoscop zilnic BERBEC

Tu stii prea bine de ce esti capabil. Pune stop la ce nu functioneaza si incearca sa faci tot ce poti cu talentele pe care le ai ca sa iti atingi obiectivele. Asigura-te ca esti bine organizat si propune-ti sa planifici in continuare viitorul. Sigur, sa fii cu capul realist pe umeri, atent la ce se intampla in jur, dar cu o buna strategie chiar in actualele conditii tu vei fi de neoprit. Nu te lasa dat la o parte de la gandirea ta.

Horoscopul zilei TAUR

Azi iti poate fi mai greu sa iti exprimi gandurile spre oricine si asta te poate face iritabil. Cel mai bine este sa iti controlezi nervii pentru ca nu ajungi nicaieri asa. Vei vedea ca lucrurile vor merge bine la munca pana la urma si nu te lasa sufocat de aparentele probleme de moment. Nu fii prea categoric in punctele tale de vedere. Asculta ce au si altii de spus pentru ca astfel iti vei largi orizontul si noi cai ti se vor deschide.

Horoscop azi GEMENI

Te simti chiar creativ si cauti moduri noi pentru a te imbunatati la tot pasul. In conversatiile din jurul tau, asigura-te ca mentii totul la nivel diplomatic si profesionist – neintelegerile nu iti sunt de niciun folos, nici acum nici vreodata. Incearca sa nu fii prea absolut in viziunile tale, intrucat opiniile altora iti pot da raspunsurile pe care le cauti.

Horoscop zilnic RAC

Prima ta prioritate este sa iti imbunatatesti relatiile cu cei la care tii si pe care ii respecti. Si vei fi incantat sa afli ca vei reusi in acest demers. Ai grija la cuvinte si incearca sa eviti neintelegerile. Vei vedea ca atunci cand mentii canalele de comunicare deschide cu cei dragi te vei simti mai bine si mai calm zi de zi si in alte aspecte ale vietii tale. Vei vedea ca vei avea mai multa inclinatie si timp de dedicat apropierii de partenerul tau.

Horoscopul zilei LEU

Poate ca te incearca o stare de nesiguranta despre mai multe aspecte din viata ta acum si asta te face sa nu ai suficienta incredere in judecata ta. In aceste cazuri, indreapta-te spre partener pentru ajutor sau spre asociati de incredere. Facand asa, vei vedea cum vei primi sfaturi utile si idei bune care te vor ajuta in procesele deciziilor pe care le ai de luat.

Horoscop azi FECIOARA

Se prea poate sa ai o stare emotionala mai coborata fara putere sau chef sa te urnesti ca sa faci prea multe. Nu te complace in asa ceva pentru ca ai lucruri de facut care te mentin in priza si iti asigura viitorul. Mobilizeaza-te indiferent cum te simti ca sa fii activ si eficient si astfel sa iti cladesti ziua de maine cu propriile tale maini. Nu lasa ca starile sa fie sefele tale.

Horoscop zilnic BALANTA

Actuala situatie planetara te sustine sa fii optimist si plin de speranta. Pune aceasta energie pozitiva in toate interactiunile tale cu cei dragi si cu cunoscutii pentru a te apropia mai mult de toti si a-i si ajuta cu viziunea ta. Iti va face bine la suflet si vei fi mai relaxat, scrie Sfatul Parintilor. O stare buna in relatii te sustine sa ai succes in obiectivele pe care ti le propui.

Horoscopul zilei SCORPION

Poate ca ai tendinta sa fii mai pesimist decat este cazul si sa te lasi influentat de detalii minore si nesemnificative prinse din zbor din surse care nu sunt de incredere. Ai nevoie sa schimbi aceasta stare de indata si sa te focusezi pe orice este pozitiv. Este singurul mod de a gasi solutii rapide si eficiente la probleme in loc sa te ineci intr-o singura picatura de apa. Daca esti optimist vei gasi si timp si dorinta sa te focusezi asupra ta, sa ai grija de nevoile tale si chiar sa iti improspatezi lookul. Aceste actiuni iti vor creste starea de spirit in mod considerabil si deci perspectiva asupra viitorului.

Horoscop azi SAGETATOR

Este o zi plina de surprize placute pentru tine. Dezvoltari rapide de intamplari iti vor aduce o stare improspatata si iti vor deschide idei si circumstante noi optimiste. incearca sa iti mentii echilibrul in timpul acestor schimbari succesive. Ramai focusat ca sa faci tot ce poti mai bine pentru cresterea ta in aceasta perioada delicata. Te vei putea relaxa mai mult spre finele zilei, simtind nevoia de a petrece mai mult timp cu cei dragi.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Ziua de azi aduce oportunitati pentru un progres dinamic si dezvoltare interesanta. Tot ce ai de facut este sa ramai alert, sa actionezi strategic si sa profiti de acestea ca sa ajungi la rezultatul dorit. Nu ai de ce te teme. Esti determinat si stii ce trebuie facut, simtindu-te sigur pe tine. Strategia potrivita si planificarea detaliata te pot duce la succes.

Horoscopul zilei VARSATOR

Incerci de ceva timp sa faci unele schimbari in viata ta dar poti vedea ca actualele metode nu duc la rezultatele dorite. De ce sa nu iti iei insa timp si clipe in care sa stai pur si simplu si sa te gandesti ce faci gresit ? Este timpul sa iti revizuiesti strategia. Daca succesul inca te ocoleste, cel mai bine este sa ceri ajutor si sfat de la oamenii in care ai incredere. Ei au o perspectiva mai obiectiva ce tie probabil ca iti scapa.

Horoscop azi PESTI

Un bun management al timpului este cheia azi. Dar si energia si dinamismul pe care le simti ca te ajuta sa iti pui treburile in ordine si sa scapi o data pentru totdeauna de unele probleme pe care le porti cu tine de atata timp. Esti pregatit de schimbare si asta te va ajuta sa profiti de orice oportunitate va veni spre tine ca sa iti imbunatatesti rutina zilnica si viata pentru perioada ce va veni.

