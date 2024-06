Echilibrul ar trebui sa revina atunci cand Luna face un trigon cu Soarele, aducand un echilibru special lucrurilor. Totusi, pentru bine sau rau, s-ar putea sa ignoram cu totii realitatea cand Venus face cuadratura cu Neptun. Magia va parea posibila (chiar si atunci cand nu este)!

Horoscop zilnic BERBEC

O intalnire placuta si relaxanta ar putea lua o noua turnura si asta poate duce la o atractie spontana intre voi. Aceasta persoana poate fi un prieten sau un amic al altcuiva cunoscut. Fascinatia pe care o simti te poate surprinde si dori sa il reintalnesti si cunoaste mai bine. Daca esti dispus sa hranesti aceasta conexiune, ea poate deveni puternica in timp si plina de beneficii.

Horoscopul zilei TAUR

Exista un subiect care iti solicita atentia ? Poate sa nu fie ceva urgent si poate sa fie ceva pozitiv, dar este mai bine sa te gandesti profund inainte de a face un prim pas. Zilele urmatoare este indicat sa te conectezi la experienta si cunostintele altora si sa aduni ponturi si sfaturi utile pentru ce vrei tu sa faci. Cu ceea ce vei ramane te va ajuta mult ca sa capeti puteri viitoare ascunse.

Horoscop azi GEMENI

Daca ai indoieli, atunci poate ca este timpul sa te ridici deasupra lor si sa constientizezi ca esti cu adevarat destept si talentat. Doar pentru ca cineva pare a fi intr-o dispozitie proasta, nu inseamna ca este vina ta. Acum este timpul sa ai incredere in tine si sa realizezi tot ce ai facut pana acum. Doresti sa atingi un obiectiv major ? Sparge-l in bucati mai mici si ti se va parea mai putin coplesitor.

Horoscop zilnic RAC

Te determina cineva sa te angajezi intr-o provocare ? Daca da, te-ai putea simti indreptatit sa spui nu. Intrebarea nu este atat de mult daca vrei sa o faci, ci mai degraba de ce aceasta persoana vrea sa te implice. Va fi nevoie sa ai incredere in instinctele tale si acum. Daca este prieten adevarat, se va bucura sa te vada reusind. Dar daca te simti inconfortabil cu aceasta cerere, fa ce simti ca este bine pentru tine.

Horoscopul zilei LEU

Ceea ce descoperi azi iti poate da o mai mare intelegere despre felul de a fi al cuiva. S-ar putea sa fie mai mult despre o persoana decat ce vezi si ce stii despre ea. Poti descoperi motive pentru care iti place mai mult un om, chiar daca ii stii prea bine defectele. Daca un asociat este prea perfectionist, ai putea prefera sa iti afirmi ferm punctul de vedere.

Horoscop azi FECIOARA

Conjunctura astrala de astazi iti favorizeaza mai multe idei inovatoare de mare ajutor. Ai putea fi dornic sa le tii pentru tine acum, sau macar in familie, pe masura ce atingi diverse optiuni. Daca ai decizii de luat care implica banii sau proprietatea, acum este o oportunitate sa ajungi la niste intelegeri cu oameni in care ai incredere.

Horoscop zilnic BALANTA

Subiectul despre cine si cu ce si cat contribuie la munca sau intr-un proiect poate reaparea. Daca ti se pare in continuare ca tu faci multa munca grea si altii se fofileaza, aceste aspecte astrale iti sugereaza ca este nevoie de o alta atitudine si abordare. Daca frustrarea a atins un varf, ai putea fi tentat sa lasi totul sa iasa, dar asta nu te ajuta sa rezolvi nimic. Setarea unor granite ferme este o idee mai buna.

Horoscopul zilei SCORPION

Sentimentele pot fi intense azi si asta te poate impinge sa faci sau sa spui ceva despre care pana acum ai avut doar ganduri. Oricum, cu asemenea energii la treaba, ai putea fi tentat sa fortezi lucrurile in loc sa iei o decizie in cunostinta de cauza, bine informat. Nimic din ce faci sub aceasta umbrela de a gandi nu te va ajuta. In cateva zile vei vedea totul diferit si poti lua o decizie mai buna.

Horoscop azi SAGETATOR

Un focus astral foarte favorabil te poate gasi planificand o iesire si sperand sa ii implici si pe altii. Poate fi vorba de un eveniment cultural ca o expozitie sau un concert, si te poate incuraja sa iti explorezi propriile daruri si talente. Oricum, mai exista si posibilitatea unei iubiri sau poate o competitie asociata cu ea. Poti fi dornic sa arati cuiva ca meriti atentia sa.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Nu vei reusi sa faci nimic daca traiesti cu asteptarea ca ceva sa fie perfect inainte sa fie macar acceptabil. Legaturile astrale de astazi te pot face sa fii determinat sa faci totul corect si perfect pana la ultimul detaliu si chiar sa devii iritat daca nu poti. Altcineva ar putea insa sa faca treaba mai buna in timp mai rapid si cu stres mai mic, daca il intrebi. Gestioneaza-ti resursele ca sa reusesti si tu.

Horoscopul zilei VARSATOR

Te ia cineva de buna ? Daca da, poate ca doresti sa ii spui ceva ce iti sta pe inima de ceva timp. O influenta intensa dar temporara te poate lasa sa te simti frustrat ca cineva nu prea face mare lucru in schimb, spun astrologii. Daca ai ajutat mult pe cineva, ar cam fi cazul sa fii mai relaxat cu aceste servicii oferite pur si simplu si sa ceri o forma de recompensa pe care cu siguranta o meriti.

Horoscop azi PESTI

Fii pe faza in fata unei oportunitati ce implica mai multi bani sau chiar o oportunitate de job. Aspectele astrale de azi iti intaresc entuziasmul si te pot vedea alergand dupa idei proaspete ce vin spre tine ca sa iti sustina visele. In timp ce prietenii tai iti pot fi cei mai buni suporteri, un membru de familie poate sa nu fie foarte plin de sustinere in aceasta directie a ta.

