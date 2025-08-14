Berbec

Ești cea mai norocoasă zodie dintre toate, vineri, 15 august. Un mare vis e pe cale să devină realitate în cazul tău. Poți avea parte de prosperitate atât pe plan financiar, cât și profesional.

Taur

O să bifezi o reușită importantă la final de săptămână și te poți bucura din plin de acest weekend. Astrele s-au aliniat pentru tine, deci te așteaptă o zi cât se poate de bună.

Gemeni

Te simți singur la final de săptămână. Poate aveai niște planuri care ulterior au ajuns să fie anulate. Nu te întrista pentru că poți să găsești și alte alternative.

Rac

O zi de vineri liniștită pentru tine, fără evenimente notabile. Timpul trece repede la locul de muncă, iar în a doua parte a zilei s-ar putea să ai parte și de niște surprize.

Leu

Ai parte de o întâlnire memorabilă într-un context complet neașteptat. Poate o persoană din trecutul tău reapare în viața ta și îți va da lumea peste cap.

Fecioară

Simți niște presiuni în interiorul familiei și nu știi ce să faci. Astrele îți recomandă o comunicare deschisă. Spune ce ai de spus într-o manieră calmă, pentru că soluții există.

Balanță

O să primești niște bani la final de săptămână. Poate fi vorba despre o majorare salarială, un bonus ori poate chiar recuperezi o datorie mai veche de care ai uitat.

Scorpion

Apar niște probleme la locul de muncă care te vor da peste cap. Încearcă să nu reacționezi acid, iar dacă știi că nu ai greșit cu nimic, atunci lasă-i pe alții să intervină.

