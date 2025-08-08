Berbec

Ai parte de o zi activă, cu multe ocazii de socializare. O întâlnire întâmplătoare îți poate aduce o colaborare pe termen lung. În dragoste, primești o declarație care te va lua prin surprindere.

Taur

Planurile tale se concretizează mai repede decât te așteptai. Ești motivat și determinat să îți atingi obiectivele, iar o sumă de bani îți poate intra în cont.

Gemeni

Ai energie și poftă de viață, iar acest lucru te ajută să atragi oameni și situații pozitive. Este o zi excelentă pentru călătorii scurte și experiențe noi.

Rac

Ziua vine cu claritate emoțională și discuții importante cu persoana iubită. Poți rezolva neînțelegeri mai vechi, iar relația ta se consolidează.

Leu

Creativitatea ta este la cote maxime și atragi atenția în mediul profesional. Un proiect important primește undă verde, iar acest lucru îți crește încrederea în tine.

Fecioară

Universul îți zâmbește astăzi. Primești o veste bună legată de bani, te bucuri de armonie în dragoste și ai parte de aprecieri la locul de muncă. Orice ai începe acum are șanse mari de reușită.

Balanță

Ești în centrul atenției și primești complimente din toate părțile. Ai grijă însă să îți păstrezi echilibrul între viața personală și cea profesională.

Scorpion

Astrele îți deschid calea către o oportunitate financiară neașteptată. Ai curajul să faci o schimbare pe care o amâni de ceva timp.

Săgetător

Ziua aduce chef de aventură și dorința de a experimenta lucruri noi. Poți cunoaște o persoană care îți va schimba perspectiva asupra vieții.

Capricorn

Primești confirmări importante în carieră, iar eforturile tale sunt recunoscute. În plan personal, cineva drag îți face o surpriză emoționantă.

Vărsător

Energia ta pozitivă atrage oameni și situații favorabile. Este o zi potrivită pentru a negocia sau pentru a lansa proiecte noi.

Pești

Simți nevoia să te retragi puțin din agitație și să îți încarci bateriile. O conversație cu o persoană apropiată îți poate aduce claritate în privința unui plan viitor, potrivit sursei.