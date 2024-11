Cu toate acestea, Luna in Balanta aduce un plus de iubire, intelegere si compasiune. Pe 27 noiembrie, cand Luna intra in Scorpion, ai ocazia sa privesti lucrurile dintr-o noua perspectiva si sa colaborezi cu altii pentru a genera idei noi. Saptamana se incheie pe 30 noiembrie, cand Luna intra in Sagetator, ajutandu-ne sa comunicam mai eficient si sa ne simtim mai curajosi in dezvoltarea planurilor noastre. Conjunctia Lunii cu Mercur retrograd face ca acest weekend sa fie un timp potrivit pentru reflectie, analiza si trezirea imaginatiei.

BERBEC

Saptamana incepe cu posibile provocari in comunicare, mai ales in relatiile personale. Mercur retrograd te invita sa reflectezi asupra modului in care iti exprimi nevoile si asteptarile. Finalul saptamanii, cu Luna in Sagetator, iti aduce claritate si curaj pentru a face progrese semnificative in planurile tale.