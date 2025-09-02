Taur

Saturn revine în Pești, aducând schimbări în următoarele luni, dar ești pregătit pentru provocare. Mercur în Fecioară te ajută să fii mai eficient și să îți gestionezi timpul. Sezonul Fecioarei aduce clarificări în relații, iar Saturn în Pești te învață lecții importante. Luna în Vărsător îți deschide mintea pentru noi idei, iar în weekend, cu Luna în Pești, crește energia socială și vei fi activ în cercul de prieteni.

Gemeni

Saturn revine luni în Pești, așa că te concentrezi pe responsabilitățile tale, pregătit de sezonul Fecioarei. Marți, Luna în Capricorn îți aduce discuții importante despre finanțele comune sau despre achitarea datoriilor. Joi, cu Luna în Vărsător, călătoriile devin o prioritate, iar Mercur în Fecioară te ajută să rezolvi documentele necesare. În weekend, Luna în Pești te face să te concentrezi pe viitor și să închei cicluri, urmând lecțiile lui Saturn.

Rac

Revenirea lui Saturn în Pești luni, poate fi impulsul de care aveai nevoie pentru a depăși stagnarea începută în mai. Luna în Capricorn va aduce la suprafață probleme în relații, dar Mercur în Fecioară ușurează comunicarea și compromisurile. Joi, Luna în Vărsător te face mai vulnerabil emoțional, oferindu-ți ocazia să arăți o latură ascunsă a ta. În weekend, Luna în Pești te învață despre limite și importanța diplomației.

Leu

Luna în Capricorn la începutul săptămânii te ajută să pui bazele așteptărilor tale în relații. Mercur în Fecioară de marți te încurajează să asculți mai atent și să fii prezent în discuții. Joi, Luna în Vărsător va afecta sectorul relațional, invitându-te să fii mai răbdător și să aplici lecțiile învățate în ultimele luni. Eclipsa în Pești la sfârșit de săptămână îți dă curajul să devii un lider mai metodic.

Fecioară

Intrarea lui Saturn în casa parteneriatului îți aduce suport puternic din partea prietenilor. Prima jumătate a săptămânii e dedicată inspirației, înainte de eclipsa în Pești. Marți și miercuri, Luna în Capricorn te poate motiva să revii la un proiect creativ abandonat. E un moment bun și pentru a reflecta la tipul de partener pe care ți-l dorești în viața ta. Eclipsa îți arată importanța conexiunilor autentice. Mercur în semnul tău, alături de Uranus, îți stimulează gândirea și creativitatea, iar acest lucru se va face simțit mai ales în weekend.

Balanță

În prima săptămână din septembrie, Saturn nu mai este în opoziție cu semnul tău, aducând energie liniștitoare în relații. Luna în Capricorn îți îndreaptă atenția spre casă și familie, fiind un moment bun pentru renovări sau îmbunătățiri. Marți, Mercur în Fecioară te ajută să adopți idei noi pentru spațiul tău de birou sau decorul casei. Joi, Luna în Vărsător face conjuncție cu Pluton, iar energia eclipsei în Pești te inspiră să crezi din nou în iubire.

Scorpion

Saturn în Pești îți întărește relațiile sau te provoacă să le schimbi, oferindu-ți o oportunitate de reflecție. Acum, colaborările devin mai semnificative, iar ascultarea celor din jur te poate ajuta să depășești blocajele creative. Luna în Vărsător de joi îți aduce sprijin din partea celorlalți, oferindu-ți încrederea necesară pentru a merge mai departe. În weekend, Luna în Pești te îndeamnă să te concentrezi pe evoluția relației cu tine însuți.

