Pe masura ce ajungem in a doua jumatate a lunii, avem un flux incredibil de energie feminina. Aceasta energie ne va ghida sa lucram cu inimile noastre si sa ne conectam cu intelepciunea simtirii. Ne putem simti mai in contact cu corpul nostru si mai sensibili la lumea din jurul nostru.

Horoscop iunie 2023 BERBEC

Tu esti adanc bagat in emotiile tale cand incepe luna iunie. Simturile iti sunt trezite si compasiunea fata de tine si de altii ruleaza la cote ridicate toata luna. De tine depinde pe care directii – sus sau jos – emotionale alegi sa mergi in iunie. Foloseste-ti inima ca o sageata care te indreapta spre raspunsurile pe care le cauti si solutiile de care ai nevoie.

Uneori, ceea ce continua sa apara in vietile noastre personale sau profesionale sunt exact acele lucruri asupra carora trebuie sa continuam sa lucram la nivel interior, mai profund, scrie Sfatul Parintilor. Unde te simti frustrat, blocat sau cu resentimente? Unde dai mai mult decat primesti?

Poate ca iti dai seama ca nu poti sa ajuti pe toata lumea, oricat de multe sfaturi dai si cat de bune sunt. Nu toata lumea este pregatita pentru intelepciunea ta si poate ca este timpul sa iti canalizezi energia spre oameni noi si proiecte – cele care te hranesc si infloresc asa de mult precum tu ii hranesti pe altii.

Sfatul lunii iunie:

Revizuieste-ti limitele personale si profesionale. Uita-te unde este timpul sa faci o schimbare si noteaza-ti pasii necesari pentru a crea un echilibru mai bun pentru tine.

Horoscop lunar iunie 2023 TAUR

Relatiile tale pot atinge nivele mai adanci de intimitate, incredere si constientizare in iunie. Poate ca nu se vor simti usor mereu, dar oamenii au nevoie de autenticitatea ta, de intelepciunea si sensibilitatea ta. Ai incredere cand permiti inimii sa se deschida, ii inspiri si pe altii sa faca la fel. Iunie te incurajeaza sa atingi nivele noi de expresie de sine, vulnerabilitate si comunicare deschisa.

Ce te sperie? Aminteste-ti ca poti incepe aceasta munca din interior, implicandu-te intr-un dialog mai deschis cu tine insuti. Ce ai nevoie cu adevarat sa onorezi acum? Ce nu mai poate fi ignorat in continuare, dat la spate sau alungat? Mergi inainte si rosteste-ti adevaru, Taurule. Nu este timpul sa te abtii sau sa mai indesi in cotloane ceea ce stii ca e in inima ta.

Sfatul lunii iunie:

Identifica un mod prin care sa dezvolti relatii personale mai apropiate si incepe sa impartasesti acest tip de energie a apropierii in interactiunile tale. Poate fi prin ceva ce vrei sa comunici, o poveste pe care ai nevoie sa o impartasesti sau o dorinta pe care esti gata sa o implinesti.

Horoscop luna iunie 2023 GEMENI

Fii atent sa nu faci prea multe angajamente pe care nu esti sigur daca le poti onora acum, in special daca nu esti sigur ca esti dispus sa le tii. Claritatea iti poate fi confuza cand vine vorba ce vrei sau ce astepti de la tine, dar si ce asteapta altii de la tine. Mercur te poate ajuta sa te intelegi mai bine si sa iti dai seama unde ai nevoie sa pasesti in afara sau sa ramai pe loc.

Daca ai dificultati sa iti mentii promisiunile sau ai o tendinta sa nu te tii de planurile tale, asteapta-te ca luna iunie sa iti aduca unele teste de realitate despre cum ii impacteaza asta pe cei ce depind de tine. Daca descoperi ca iti e greu sa spui nu sau ai tendinta sa te extinzi mai mult decat simti, Universul te va face sa privesti in fata ce te ajuta sau ce te franeaza. In oricare caz, claritatea este la orizont. Nu lasa viata sa te traga in diverse directii fara un focus clar. Energia lui iunie este aici sa te ajute sa iti pui prioritatile la locul lor.

Sfatul lunii iunie:

Intreaba-te, la ce spui da desi nu este bine pentru tine, potrivit pentru tine sau posibil pentru tine sa onorezi? Permite-ti sa spui nu cand se simte necesar pentru tine asa.

Horoscop iunie 2023 RAC

Cum ti se schimba fundamentul, Racule? Cu asa de multe schimbari in lume acum, te-ai putea intreba daca sau cum ai putea face o transformare mai mare in 2023. Cauti satisfactia la un nivel mai adanc acum. Ideile tale vechi despre a te simti implinit ca om pot avea nevoie de un upgradare pentru ca poti vedea ca tanjesti dupa provocari diferite sau un nou set de obiective acum. Iata cum stau lucrurile: ai permisiunea sa visezi. Fii atent cum si ce limitari iti pui asupra ta pentru ca te poti simti atras spre noi orizonturi care nu sunt clar definite deocamdata. Visele pe care le incubezi in aceasta luna sunt unele pe care le poti duce mai departe. Lasa-le sa creasca puternice si ele te vor ghida spre cararile pe care le cauti.

Sfatul lunii iunie:

Ce fel de fundatie noua de viata doresti sa construiesti pentru tine? Gandeste-te la un lucru pe care doresti sa il faci in aceasta vara ca sa incepi sa muncesti spre acest nou obiectiv.

Horoscop lunar iunie 2023 LEU

Fii atent la mesajele mixte la inceputul acestei luni. Daca citesti prea adanc printre randurile de comunicare poti ajunge la concluzii gresite, desi fii intelept la felul in care iti conectezi retelele personale si profesionale acum. Tehnologia iti va fi si prieten si dusman in iunie. Emailurile sau comentariile din social media pot fi usor distorsionate sau scoase din proportia lor normala.

Tinde sa ramai neutru si sa fii un ascultator deschis in loc de a adauga si tu gaz pe foc. Daca ceva iti pare confuzant sau dureros, muta conversatia in offline si curata aerul imediat. Daca esti in stare sa stai in afara fluxului emotional in care toata lumeas din jur pare a fi prinsa in iunie, vei avea oportunitatea de a scoate la inaintare unele idei foarte tari si sa intaresti legaturile cu cei din preajma ta.

Sfatul lunii iunie:

Seteaza-ti un obiectiv pentru iunie in care sa nu fie urma de dramatism. Emotiile pot fi puternice si reactiile deplasate pot fi comune, deci da-ti timp de gandire inainte de a da replici si raspunsuri.

Horoscop luna iunie 2023 FECIOARA

Cine esti tu, Fecioara? Te mai recunosti in oglinda in aceste zile? Daca te simti un pic cam scos in afara jocului, nu te ingrijora. Te afli sub influenta unor schimbari cosmice mari care te ajuta sa iti reincadrezi sensul de identitate personala si presupunerile tale despre locul tau in aceasta lume. Te poti simti confuz un moment si complet in pace in urmatorul.

Tu esti in procesul depasirii unor vechi insecuritati, zone de confort si asumari despre lume. Idealuri anume pe care candva le aveai si iti erau dragi nu sunt ceea ce credeai tu ca sunt. Da, acestea sunt dureri de crestere in aceste zile, dar aceste lectii nu vin fara recompensa. Premiul este ca vei fi in stare sa ai o intelegere mai buna cu privire la cine esti in loc sa traiesti dupa vechi asteptari sau sa te tii de un plan pe care altcineva l-a decis mai demult pentru tine. Fii pregatit sa construiesti un vis mai mare si o relatie mai buna cu tine insuti.

Sfatul lunii iunie:

Intreaba-te: Ce vreau eu cu adevarat? Nu simti nevoia sa justifici raspunsul sau sa ai clare toate detaliile daca este sau nu posibil ce vrei. Doar ia-ti minute si scrie-le pe hartie si permite-ti sa le accepti drept dorinte ale tale.

Horoscop iunie 2023 BALANTA

Instinctele iti sunt puternice acum si intuitia incearca sa iti capteze atentia – dar este mintea ta suficient de clara sa capteze mesajul? Nu este niciodata o optiune gresita sa fii practic si sa iti cantaresti optiunile, dar sa analizezi excesiv fiecare detaliu te poate impedica sa mergi mai departe uneori. Tine minte ca si spontaneitatea si inspiratia sunt factori importanti in a lua deciziile cele mai bune.

Luna iunie iti ofera cateva intrebari cu care sa lucrezi: Ce te face sa eziti? / Care iti sunt motivele pentru care cauti sfatul altora? / Cand te surprinzi cautand validarea din exterior? Cata valoare acorzi propriilor perspective versus opiniilor din afara – in special cand este vorba sa iti iei singur deciziile? Astrele iti sugereaza, asadar, in iunie sa iti intelegi fricile cand vine vorba de a-ti asuma mai multa autoritate in propria viata. Este timpul sa ai incredere in tine la un nivel mai adanc.

Sfatul lunii iunie:

Mergi inainte si ia acea decizie pe care ai tot amanat-o. Fie ca ai nevoie sa iti asumi un angajament, sa incerci ceva nou sau sa te rupi de trecut, este timpul sa iti asculti instinctul.

Horoscop lunar iunie 2023 SCORPION

Tu nu esti genul de personalitate care sa fie usor de scos din ale sale, dar luna asta se va simti ceva mai diferit. Te vei simti mai moale. Exteriorul dur pe care il porti la vedere se cam inmoaie un pic. Te poti surprinde si ca esti mai usor de distras acum. Te simti sensibil si vulnerabil, deci nu te teme sa lasi garda jos si sa admiti ca uneori pur si simplu ai nevoie de o pauza.

Acest sezon de primavara te-a facut sa tanjesti dupa mai mult timp de restaurare, cu momente mai lente in care sa intri mai adanc in tine si sa te recalibrezi. Ai tras asa de mult de tine in acesti ultimi ani incat ai uitat sa iti recunosti propriile nevoi si ritmuri personale uneori. Universul transmite ca iunie este timpul sa fii bland cu tine insuti. Fa un efort in plus sa te conectezi cu cei mai apropiati prieteni si cei mai de incredere confidenti, cei in care ai cea mai mare incredere sa aiba grija de inima ta delicata.

Sfatul lunii iunie:

Alege confortul. Repriveste filmele tale preferate din copilarie sau trateaza-te cu ceva ce te duce inapoi in anumite vremuri si locuri din trecut de mare bucurie.

Horoscop luna iunie 2023 SAGETATOR

Luna iunie pare transformationala pentru tine. Fii deschis catre schimbare, caci vor fi cateva in viata ta si canalizeaza energie proaspata spre acele locuri. Cel mai dificil lucru in legatura cu schimbarea este dorinta de a controla cum arata, cum se intampla, ce va fi la final. Dar e ceva mai mult decat ceea ce se vede in fata. In spatele scenei sunt adevaratele intelesuri. Asa ca fi dispus luna aceasta sa lasi totul sa se intample de la sine. Daca trebuie sa renunti la ceva, renunta. Ai incredere in tine si stabileste care sunt luptele care merita sau care nu merita sa fie duse pana la capat. Ai abilitatea de a vedea in ansamblu. Iti dai seama ca sunt mai multe optiuni si ca tot ce se intampla face parte dintr-o calatorie grozava.

Sfatul lunii iunie:

Reflecta asupra conceptului de “renuntare” si afla daca si cum il poti pune in practica in fiecare zi din viata ta.

Horoscop iunie 2023 CAPRICORN

Luna trecuta ai inceput sa reevaluezi angajamentele, rutinele, obligatiile. Ai inceput sa te uiti daca iti este de folos sa fii acela care se da intotdeauna peste cap ca sa fie bine. Anul acesta te-ai zbatut, ai fost indraznet si curajos, chiar si rebel cateodata, pentru a putea spera spre ceva mai bun. Dar acum vrei ceva diferit si esti gata sa te muti pe alta zona, chiar daca iti este necunoscuta. Mai ai nevoie de putin timp ca sa iti clarifici totul in minte. Luna aceasta iti da curajul sa faci ceea ce-ti propui. Mai renunti la cateva obiceiuri care nu iti mai sunt potrivite acum, pentru a te apropia mai mult de ceea ce vrei sa fii in continuare.

Sfatul lunii iunie:

Ai rabdare! Indiferent despre ce este vorba, invata sa fii rabdator. Nu forta lucrurile, nici macar putin de tot!

Horoscop lunar iunie 2023 VARSATOR

Luna iunie te incurajeaza sa te uiti inapoi, si sa vezi unde ai ajuns, cat ai invatat, cum te-ai schimbat. E o ocazie rara sa te uiti la vechiul tu si apoi sa te uiti la noul tu. Vei invata multe despre persoana care vei fi maine. Ce speri sa vezi in acele reflectii? Ce iti vei aminti din trecut? Ce vei invata de la persoana care vei deveni maine? Ce i-ai spune mai tanarului tu in acest moment? Ajungi la un punct de cotitura in procesul tau de maturizare si incepi sa apreciezi persoana care ai fost si care s-a dezvoltat ca sa fie asa cum esti tu acum.

Sfatul lunii iunie:

Scrie-i o scrisoare tanarului care ai fost si spune-i cate a realizat, cate a invatat ca sa fie ceea ce esti tu acum. Intreaba-l ceva legat de o problema de-a ta din acest moment si fii deschis sa primesti un raspuns.

Horoscop luna iunie 2023 PESTI

Te simti doborat de viata? Poate ca doresti sa evadezi din realitate chiar in acest moment, insa ai grija sa nu arunci in drum toate responsabiltatile. Nu uita de acele visuri si idealuri marete pe care le ai atat de dragi. Poate vreunul din ele incepe sa prinda contur si sa devina realitate. Mai ales daca incepi sa renunti la haosul din viata ta.

Nu ezita sa faci putina ordine in viata ta, elimina obiceiurile care te tin pe loc. Vestea buna este ca astrele incearca sa te ajute sa vezi lucrurile mail impede. Vestea proasta este ca s-ar putea sa ai nevoie de si mai multa motivare ca sa faci fata acestui puzzle care sunt planurile tale. Cu cat iti vei asuma mai rapid responsabilitatea, cu atat vei putea prelua puterea asupra realizarii lor.

Sfatul lunii iunie:

Fa-ti timp si ocupa-te de acele sarcini pe care le tot amani din diverse motive. Iti poti crea un sistem propriu de recompense pentru depasirea fiecarei borne in indeplinirea telului.