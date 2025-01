Horoscopul dragostei, miercuri, 22 ianuarie 2025. Care sunt zodiile favorizate pe plan sentimental.

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, miercuri 22 ianuarie 2025. Responsabilitatea – conteaza mult atunci cand ne bazam pe partenerii nostri (sau invers). In prezent, avem sansa de a prelua controlul asupra inimilor noastre. Dupa ce trecem printr-o parte din confuzia cosmica, Luna formeaza un trigon armonios cu Saturn, ajutandu-ne sa acceptam responsabilitatea iubirii. Astazi, vom vedea clar directia in care se indreapta relatiile noastre si vom ajunge la o intelegere in privinta limitelor. Desi iubirea este, intr-adevar, neconditionata, relatiile necesita totusi un anumit grad de negociere.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este o zi in care poti comunica cu usurinta cu partenerul de cuplu. Cauti aceasta oportunitate de multa vreme. Poti sa aduci la lumina secrete sau griji care pot rezolva unele disensiuni din cuplu. Lasa-te purtat de entuziasm. Daca esti singur, invata mai multe despre tine. Analizeaza-ti miscarile si vei putea sa-ti dai seama ce ai facut gresit pana acum .

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu pierde vremea experimentand "dragostea" cu prea multi iubiti. Ai o personalitate fermecatoare, nu te baza pe noroc. Meriti ceva cu adevarat ceva potrivit pentru tine. Daca esti implicat intr-o relatie de cuplu, fii mai spontan. Scapa de rutina din cuplu!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Daca nu permiti stresului de zi cu zi sa se rasfranga asupra relatiei de cuplu vei avea numai de castigat. Nu trebuie sa-ti suforci jumatatea cu problemele tale profesionale pentru ca nu te poate ajuta. Daca esti singur, azi este o zi potrivita pentru a cunoaste oameni noi.

Horoscopul zilei de dragoste RAC (21 iunie – 22 iulie)

Ai tendinta de a ignora orice problema in cuplu si sa te prefaci ca totul merge ca pe roate. Ceea ce inseamna ca toate diferendele pe care le ai cu jumatatea ta raman nerezolvate si, mai devreme sau mai tarziu, te vei confrunta din nou cu ele. Trebuie sa-ti schimbi de urgenta strategia. Vorbeste deschis despre ce nu-ti convine si cautati impreuna solutii. Esti singur? Te simti bine in pielea ta asa ca vei atrage persoana potrivita care nu va ezita sa-ti spuna ce simte pentru tine.

Horoscop zilnic dragoste LEU (23 iulie – 23 august)

Presiunea si anxietatea din viata profesionala par sa te copleseasca insa nu trebuie sa le transferi si asupra partenerului de cuplu. Relatia voastra ar trebui sa fie oaza ta de liniste si relaxare asa ca ai grija de ea. Daca esti singur, nu te inchide in tine insuti ci dezvaluie-i persoanei pe care ai pus ochii sentimentele tale.

Horoscopul zilei de dragoste FECIOARA (24 august – 22 septembrie)

Astrele sunt favorabile amorului, indiferent ca esti singur sau implicat intr-o relatie. Profita de aceasta influenta pozitiva si bucura-te de flirturi, romantism si pasiune. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti pe cineva interesant.

Horoscop zilnic dragoste BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Din perspectiva vietii amoroase lucrurile s-au imbunatatit mult. Asa ca pastreaza directia si nu uita ca orice ralatie buna se bazeaza pe comunicare. Nu ai pe nimeni special in viata ta? Este momentul sa iti chestiunea in propriile maine. Iesi in oras pentru a intalni oameni noi – vei fi surprins de rezultate.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Nauthiz: Esti intr-o situatie in care o nevoie materiala nu iti este implinita sau te simti impovarat de lipsuri. Aceasta situatie poate fi atat reala, cat si inchipuita. Totul este sa actionezi pentru a schimba situatia. Atlfel, te poti astepta la o degradare a calitatii vietii. Nu ezita sa ceri ajutor daca nu poti face totul de unul singur.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Perth : Trecutul este stiut, stii deja ce a dus la evenimente si relatii din trecut si cel mai important, iti stii vechiul mod de a gandi. Poti gandi despre ele ca au fost minunate insa problema este ca ele nu mai functioneaza, deci nu te mai ajuta sa mergi inainte. Daca te duci inapoi la acel mod de a fi, iti vei incetini dezvoltarea. Este important sa intelegi asta. In acelasi timp, nu stii ce sa gandesti si ce sa faci in continuare. Nu ai nici cea mai mica idee. Insa, in ciuda confuziei, acum poti face multe. Uita de trecut si nu te mai gandi prea mult la rezultatul final al acestor actiuni. Incearca sa traiesti aici si acum.

Continuarea Aici