Este un timp favorabil pentru introspecție, pentru a analiza cu sinceritate ce dorim să păstrăm și ce trebuie lăsat în urmă. În același timp, aceste două zile devin prilejul perfect de a lua hotărâri legate de iubire și carieră, dar și de a întări legăturile cu persoanele care ne sunt cu adevărat alături. Astrele ne susțin să ne eliberăm de poveri și să ne apropiem cu încredere de cei care dau sens și valoare vieții noastre.

Berbec

Weekendul aduce pentru tine energie și dorință de acțiune. Simți că trebuie să ieși din rutină și să faci lucruri care să îți redea pofta de viață.

Poți avea parte de întâlniri surpriză sau de discuții care schimbă o relație. În dragoste, pasiunea este intensă, dar și conflictele pot apărea dacă nu ești atentă la cuvinte.

Taur

Ai nevoie de stabilitate și liniște. Weekendul îți oferă ocazia de a te retrage puțin și de a-ți pune ordine în gânduri. Poate fi un moment bun pentru a discuta serios cu partenerul sau cu cineva drag despre viitor. Financiar, ești prudentă și găsești soluții la situațiile care păreau complicate.

Gemeni

Cele două zile aduc multă comunicare și interacțiuni.

Poți primi vești neașteptate sau invitații care îți schimbă planurile. În dragoste, farmecul tău atrage atenția și poți avea parte de o surpriză plăcută. Profesional, ideile tale sunt inspirate și merită puse în aplicare.

Rac

Weekendul scoate la suprafață emoțiile tale cele mai profunde. Simți nevoia de siguranță și de apropiere, iar familia sau persoana iubită joacă un rol important acum. Poți lua decizii legate de casă sau de viitorul unei relații. Este momentul ideal pentru a te reconecta cu tine însăți și pentru a-ți încărca bateriile.

Leu

Ai parte de un weekend intens, în care dorința de afirmare este puternică.

Ești în centrul atenției și atragi priviri oriunde mergi. În dragoste, pasiunea este aprinsă, dar orgoliul poate aduce tensiuni dacă nu ești dispusă să faci compromisuri. Profesional, poți primi o veste bună sau o confirmare.

Fecioară

Weekendul îți aduce claritate și ordine. Simți nevoia să pui la punct detalii care te liniștesc și să îți faci planuri pentru perioada următoare. În dragoste, relația capătă profunzime printr-o discuție sinceră. Financiar, este un moment bun pentru a lua decizii practice care să aducă stabilitate.

Balanță

Pentru tine, cele două zile sunt despre echilibru și relații. Poți media un conflict și reușești să aduci armonie acolo unde este tensiune. În dragoste, romantismul este prezent și ai parte de gesturi care te emoționează.

Profesional, ideile tale sunt bine primite și colaborările au de câștigat.

Scorpion

Weekendul scoate la lumină intensitatea ta interioară. Ești pasională și trăiești totul la extrem, fie că e vorba de dragoste, fie de relațiile cu cei din jur, scriu astrologii eva.ro. Poți avea parte de revelații puternice care schimbă dinamica unei conexiuni. Financiar, ești atentă la detalii și faci alegeri inspirate.

Săgetător

Ai o dorință puternică de libertate și de aventură. Weekendul te încurajează să încerci lucruri noi, să călătorești sau să ieși din zona de confort.

În dragoste, sinceritatea este cheia – o conversație deschisă aduce claritate. Profesional, ideile tale pot inspira și pe alții.

Capricorn

Cele două zile aduc pentru tine muncă și responsabilități, dar și satisfacții. Simți că eforturile tale încep să fie recunoscute. În dragoste, ai nevoie de stabilitate și de siguranță emoțională. Financiar, este momentul potrivit pentru a pune bazele unor planuri pe termen lung.

Vărsător

Weekendul aduce inspirație și originalitate. Ești atrasă de conversații interesante și de oameni care gândesc diferit.

În dragoste, ai nevoie de libertate, dar și de conexiuni autentice care să te facă să simți că ești înțeleasă. Profesional, soluțiile inovatoare pe care le propui pot atrage sprijin.

Pești

Cele două zile sunt marcate de intuiție și revelații interioare. Simți că Universul îți trimite mesaje subtile și ești atentă la semne. În dragoste, empatia ta aduce apropiere și conexiune profundă. Financiar, găsești soluții neașteptate și reușești să te stabilizezi.

În ansamblu, weekendul 30–31 august este o perioadă a clarităților, a emoțiilor intense și a alegerilor care ne apropie de echilibrul interior.

