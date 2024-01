O creatură mistică și fascinantă, dragonul este considerat în cultura chineză un simbol al puterii, înțelepciunii și norocului. În această săptămână, influența sa se amplifică, oferind zodiilor oportunități extraordinare de creștere și evoluție. Fie că sunteți născut sub semnul dragonului sau sub o altă zodie, această perioadă promite schimbări pozitive și transformări benefice în diverse aspecte ale vieții voastre.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Saptamana nu este una pentru decizii pripite. Mergi pe caile cunoscute deocamdata. Inca ai destul de invatat despre o anumita relatie si asta se va intampla numai daca perseverezi. In preajma saptamanii, tensiunile cu un coleg sau angajat iti strica starea. Incearca sa fii prietenos si sa oferi ajutor. In weekend, este momentul sa inveti ceva nou sau sa organizezi o mica excursie.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Ai putea fi iritat cu usurinta de atitudinea altor oameni saptamana viitoare. Chiar crezi ca se merita? Nu, accepta-i asa cum sunt si mergi mai departe cu ce ai de facut, scrie SfatulParintilor. De la jumatatea saptamanii te vei simti mult mai optimist iar o intalnire sau o conversatie iti va improspata increderea si entuziasmul. Incearca sa faci ceva special in weekend ca sa iti umpli bateriile cu emotii elevate.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Vor fi momente saptamana viitoare in care te poti intreba de ce iti bati capul cu anumiti oameni. Apoi altceva se va intampla sau ceva va fi spus si optimismul se reintoarce. Toata saptamana trebuie sa muncesti mult dar sunt semne pline de speranta si schimbari pozitive la locul de munca. Weekendul este doar despre familie.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Vor fi momente saptamana viitoare in care te vei intreba de ce se pare ca tot nu primesti ajutor real. Este pentru ca majoritatea oamenilor din viata ta se bazeaza pe tine sa faci tu si sa pui tu toate lucrurile la punct. Asta este un lucru bun pentru ca macar tu faci totul bine si temeinic. Mijlocul saptamanii si weekendul te vor gasi fiind mai relaxat si rasfatat cu sine. De ce sa nu te tratezi cu mancaruri ce iti plac mult?

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Saptamana viitoare va fi una plina si ocupata dar asigura-te ca faci tot ce poti ca sa te asiguri ca iti petreci timpul liber productiv sau creativ. Indiferent cat esti de grabit sau ce responsabilitati ai, trebuie sa faci anumite lucruri doar pentru tine. Se numeste a trai in echilibru. In weekend te vei ocupa mai mult de atmosfera de familie.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Nu fi frustrat atunci cand alti oameni nu vad lucrurile asa cum le vezi tu. Pur si simplu asa stau lucrurile si trebuie sa accepti si sa mergi mai departe facand ce stii tu mai bine. Toata saptamana va depinde doar de tine sa iti tii viata in ordine. Oricine incearca sa te traga de pe drumul tau cerand ajutor, trebuie sa spui NU.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Sunt mari sanse sa intalnesti oameni noi in experiente noi saptamana viitoare. Unii dintre nativi veti incepe un job nou sau veti merge la interviuri de job, altii va veti acomoda cu un loc nou. Fii curajos si mergi inainte, indiferent cum te simti in interior. Puterea nu tine de cum te simti ci de ceea ce faci. Nu exista nimic din ce se petrece cu care tu sa nu te descurci.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Indiferent ce crezi sau in ce esti implicat, fii plin de consideratie fata de gandurile si emotiile altor oameni. Vei dori sa faci totul si sa ai totul gata repede, dar nu toata lumea este confortabila sau poate sa se miste in ritmul tau. Vei avea conversatii interesante saptamana viitoare, sa ca tine-ti mintea deschisa si pregatita sa primesti idei noi si concepte benefice pentru viitor. Este un timp excelent sa faci progrese la job sau in propria ta afacere.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Situatiile dificile pot insemna decizii dificile necesare a fi luate. Cu toate astea nu te panica, pentru ca saptamana este mai mult despre a seta relatiile corecte cu alte persoane decat schimbari mari de viata. Fii sincer dar cu tact. Pe la mijlocul saptamanii sunt sanse sa te apropii de cineva special si daca esti singur este o oportunitate sa intalnesti pe cineva nou. Lasa weekendul sa iti aduca magia sa.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Poate crezi ca saptamana aceasta este despre a face sau termina lucrurile dar va trebui sa amani sau intarzii proiecte si sarcini ca sa fii acolo pentru cineva apropiat. Cuvintele tale si bunatatea ta sunt necesare. Fa tot ce poti dar nu te stresa. Nu poti fi in acelasi timp peste tot sau sa faci totul deodata.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Gandeste-te mai bine la nevoile altora inainte de a te comite la planuri ferme ale acestei saptamani. Uneori este nevoie sa pui mai presus de tine si oamenii din viata ta. Dupa mijlocul saptamanii, ritmul duce mai mult spre activitati linistite sau romantice. Ce este mai important, interesul tau sau sa dezvolti o relatie care poate avea potential ? Intalneste-te cu prietenii si organizeaza o reuniune speciala in week-end.

