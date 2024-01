Trăind o existență bazată pe principii individualiste, Vărsătorul poate adesea să dezvăluie niște defecte iritante, care nu pot fi trecute cu vederea. Aceste trăsături negative pot influența relațiile pe care le au cu cei din jur și pot provoca conflicte neașteptate.

cest semn de aer are și defecte, ca orice alt semn zodiacal. Diferența este că știe să le mascheze foarte bine, fiindcă nu recunoaște niciodată când îi scapă situația de sub control. Preferă să pozeze în revoluționarul care are o soluție inovatoare pentru orice, deși inima lui poate să fie speriată și lipsită de speranță.

Dacă vrei să cunoști mai bine Vărsătorul, trebuie să afli care sunt cele mai mari și cele mai greu de suportat defecte pe care le are. Dacă vă apropiați, ele vor ieși la iveală când îți este lumea mai dragă, așa că trebuie să fii pregătit/ă pentru orice.

O prietenie sau o relație de iubire cu un Vărsător este o adevărată provocare! Pregătește-te să-i faci față!

Revoluție astrală: Pluto intră în Vărsător pentru următorii 20 de ani. Nimic nu va mai fi la fel! Cum se va schimba viața zodiilor

Iată cele mai insuportabile defecte ale Vărsătorului:

1. Este încăpățânat

Oricâte probleme ar avea, nu ar recunoaște niciodată că se simte pierdut. Acest nativ vrea să dovedească tuturor că se descurcă pe cont propriu, că nu are nevoie de nimeni și de nimic. De asemenea, insistă să îi convingă și pe alții că ideile sale sunt cele mai bune, tocmai pentru că nu se încadrează în tipare.

2. Uneori este neglijent cu oamenii dragi

Vărsătorul vrea să ajungă departe cu alegerile sale nonconformiste și se axează pe obiectivele mărețe în mare parte din timp. Goana spre succes îl poate ține departe de cei dragi, fiindcă poate uita de întâlnirile programate cu ei și de reuniunile de familie din zilele de sărbătoare. Să fie aici și o urmă de egoism?

3. Este rebel

Dorința de face întotdeauna lucruri noi îl face pe Vărsător să se remarce drept rebelul zodiacului. Și îi place atât de mult acest titlu… Are impresia că lucrurile banale l-ar face să rămână un anonim, așa că preferă să atragă atenția prin încălcarea anumitor reguli.

4. Are o fire analitică și adesea exagerează

Din păcate, în multe situații își pune piedici de unul singur, pentru că analizează prea mult micile probleme. De asemenea, are un comportament exagerat când vine vorba de hotărârile luate. Se străduiește să îi convingă pe ceilalți că a luat deciziile corecte și le aduce mult prea multe argumente, fără să își dea seama că poate deveni plictisitor.

Horoscop chinezesc. Ultima sută de metri în Anul Iepurelui de Apă. Care sunt zilele cu șanse bune până începe Anul Dragonului de Lemn

5. Este imprevizibil

Tocmai pentru că nu vrea să fie ca restul lumii, își schimbă des alegerile. Adoră să șocheze cu surprize complet neașteptate, ceea ce înseamnă că se poate răzgândi foarte ușor. Dacă vede că mai face și altcineva ceva din ce a făcut el, își schimbă imediat planul. E atât de greu să ții pasul cu nativul acesta!

6. Este sarcastic în momentele nepotrivite

Are simțul umorului bine dezvoltat, dar și-l folosește adesea când nu trebuie și îi face pe cei din jur să se simtă prost. Dacă ar fi mai diplomat, ar lega mai ușor prietenii și nu ar mai fi privit cu ochi răi de oamenii care nu îl cunosc bine.

7. Își ascunde emoțiile

Fiindcă vrea să fie mereu la înălțime, refuză să spună ce simte. Ține pentru el anumite emoții, mai ales dacă i se pare că ar deveni vulnerabil din cauza mărturisirii lor, scrie DivaHair. Greșește cu bună știință, dar nu ar recunoaște niciodată cât de slab este în interior.

Horoscopul dragostei pentru februarie 2024. Venus intră în Vărsător și dă peste cap rutina. Cinci zodii vor descoperi noi aventuri

8. Pune la îndoială ce îi spun cei din jur

Pentru că vrea să aibă întotdeauna ultimul cuvânt, pune adesea la îndoială opiniile celorlalți. Se străduiește să găsească mereu argumentele potrivite prin intermediul cărora să-i poată contrazice. Nu este o muncă ușoară, dar o face întotdeauna cu plăcere.

9. Nu cere ajutor când are nevoie

Deși ajunge și el uneori în situații dificile, face tot posibilul pentru a ieși singur din impas. Nu îi place să apeleze la ajutorul nimănui, fiindcă știe că ulterior poate să fie arătat cu degetul. Vrea să păstreze aparențele și să fie un învingător în ochii rivalilor.

10. Se lasă descurajat foarte ușor

Chiar dacă nu spune ce simte, apropiații pot vedea când este dărâmat. Dacă are încrederea în sine la pământ, este foarte liniștit și se închide în el pentru o perioadă. E suficient să audă o jignire la adresa lui sau a cuiva drag și își pierde imediat curajul de a merge mai departe. Asta nu înseamnă și că se oprește, doar că devine mai gânditor și își pune la îndoială calitățile.

Horoscopul banilor 2024 - Cele mai profitabile luni din an pentru creșterea veniturilor

11. Își pierde răbdarea destul de repede

Nu poate aștepta ca oamenii din jur să-i facă pe plac. De obicei, își exprimă nemulțumirile și pleacă. I-ar plăcea să vadă că măcar apropiații joacă după cum le cântă, însă nu se întâmplă întotdeauna așa și se supără mai mult decât ar trebui.

12. Trece de la o extremă la alta

Vărsătorul este adeptul situațiilor extreme. Îi face plăcere să simtă adrenalina momentelor total opuse, fiindcă altfel s-ar plictisi. Aici se aseamănă cu Săgetătorul, fiindcă și el se hrănește cu emoțiile puternice provocate de neprevăzut.

13. Se detașează mult prea ușor de oameni/situații

Dacă i se pare că oamenii din jur nu îi cântă în strună, se îndepărtează imediat de ei. Nu îi place să sufere sau să aștepte să i se dea dreptate. Cine refuză să îl creadă este șters imediat din lista sa de prieteni. Într-adevăr, a adoptat o strategie dură, dar pe el îl face fericit.

Zodiile cu cea mai grea karmă în luna februarie. Ce polițe au de plătit: urmează o lună plină de provocări

14. Are idealuri prea înalte

Nativul Vărsător aspiră întotdeauna la cel mai înalt loc de pe podium. Dacă vede că altcineva a ajuns mai departe decât el, face orice îi stă în putință pentru a depăși acea persoană. Chiar dacă nu îi iese, măcar încearcă și se simte mulțumit că și-a dat silința.

15. Este prea mândru când are parte de o reușită

Când lucrurile ies în favoarea sa, nimic altceva nu mai contează și începe să-și strige în gura mare acea reușită, oricât de mică ar fi. Mândria este unul dintre defectele sale, care îi atrage multe antipatii.

Dacă poți să treci peste aceste neplăceri pe care le creează uneori, relația ta cu persoana aflată sub semnul Vărsătorului va fi una bună.

Horoscopul lunii februarie 2024. Noi începuturi, odată cu Luna Nouă în Vărsător. Patru zodii vor învăța să nu mai întoarcă celălalt obraz