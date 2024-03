În luna martie, dragonul plin de energie este considerat a fi o prezență puternică care poate inspira și ajuta zodiile îndrăznețe să-și pună planurile în aplicare. Energia acestui semn zodiacal aduce curaj, încredere și dorința de a-și urma visurile, fiind un partener de încredere pentru cei care caută să-și atingă obiectivele. Cu ajutorul dragonului, în luna martie se poate accentua creativitatea, pasiunea și determinarea, oferindu-le celor curajoși oportunitatea de a-și exprima adevărata lor putere interioară.

Zodiac chinezesc lunar martie 2024 Sobolan

Sobolan, prima jumatate a lunii martie va fi frumoasa pentru voi. Cei dintre voi care sunteti implicati in batalii legale de orice fel sau incercati sa incheiati o practica daunatoare la locul de munca sau in comunitate veti avea intreaga sustinere a fortelor cosmice. Asigurati-va doar ca evitati minciunile si cinismul. Acest lucru va strica planurile.

A doua jumatate a lunii martie va fi mai relaxata si lipsita de evenimente pentru voi. Incarcati-va bateriile sub aceasta influenta si linistiti-va inima si spiritul. O mica pauza acum (sau o vacanta!) va merge mult spre a va ajuta sa treceti mai tarziu linia de sosire cu mandrie.

Zodiac chinezesc luna martie 2024 Bivol

Bivol, prima jumatate a lunii martie va fi o experienta mixta pentru voi. In unele zile, veti fi triumfatori; in altele, va trebui sa va strangeti din dinti si sa tolerati iritarile in cercul vostru social, fie la locul de munca, fie in alta parte. Incercati sa ramaneti limpezi la minte in timpul acesta. Meditatia, yoga sau alte practici de calmare (precum ritualurile cu ceai) va pot ajuta.

A doua jumatate a lunii martie va fi mai bine petrecuta in activitati introvertite, mai ales daca sunteti o persoana creativa care a amanat finalizarea proiectelor creative in curs. Nu lasati presiunea colegilor sa va faca sa alergati in cerc. O schimbare monumentala va fi pe punct sa se intample pentru voi in curand, in cateva luni. Ceea ce faceti acum va influenta modul in care se va desfasura pentru voi.

Zodiac chinezesc martie 2024 Tigru

Martie va fi o experienta mixta pentru voi, mai ales daca va simtiti singuri in comunitatea voastra sau simtiti ca nimeni din jurul vostru nu pare sa va inteleaga pe voi sau motivatiile voastre. Nu lasati aceste ganduri sa va traga in jos. Gasiti confort in voi insiva si fiti cel mai bun prieten al vostru. Unii dintre voi cu siguranta vor beneficia de initierea unei calatorii solo care va ajuta sa va conectati mai profund cu sufletul vostru.

A doua jumatate a lunii martie va fi foarte profitabila pentru voi, mai ales daca sunteti profesionist in contabilitate sau gestionati propriul vostru afacere. Asigurati-va doar ca nu intrati in aliante riscante care promit tone de aur. Acestea s-ar putea sa nu se desfasoare asa cum va asteptati.

Zodiac chinezesc martie 2024 Iepure

Iepure, lasati prima jumatate a lunii martie sa va ajute sa va reincarcati sufletul. Concentrati-va acum pe ingrijirea de sine si luati-o usor, fie prin practicarea sporturilor, bucurandu-va de o zi la spa sau distrandu-va in vacanta. Noi inceputuri nu sunt recomandate din cauza naturii relaxate a fortelor cosmice care va influenteaza. Timpul pentru asta va veni mai tarziu.

A doua jumatate a lunii martie este acum in aer. Daca urmati sfaturile de mai sus, va veti simti bine echilibrati si stabili in cea de-a doua jumatate a lunii, atragand spre voi experiente si oportunitati frumoase. Daca nu, puteti deveni din ce in ce mai ingrijorati si instabili si s-ar putea sa scapati jocul din mana.

Zodiac chinezesc martie 2024 Dragon

Dragon, va veti programa destinul in prima jumatate a lunii martie. Asadar, alegeti-va cu grija angajamentele in atat de sfera profesionala, cat si cea personala a vietii. Fiecare va influenta fiecare alta zona a vietii voastre, de asemenea. Daca simtiti chemarea, voluntariati-va la unele institutii de caritate sau campanii. Va debloca parti mai adanci ale sufletului vostru.

Sunteti incurajati sa fiti ganditori in cea de-a doua jumatate a lunii, in special daca aveti un istoric de cedare la presiunea negativa a colegilor sau ati avut consecinte negative din cauza persoanelor invidioase din cercul vostru social. Nu ignorati semnalele de avertizare!

Zodiac chinezesc martie 2024 Sarpe

Sarpe, luati-o usor in aceasta luna in martie. Ceva frumos se pregateste pentru voi in culise chiar acum, ceea ce va solicita sa ramaneti acolo unde sunteti si sa nu stricati nimic prin nerabdare. Va puteti dedica educatiei sau cresterii personale in prima jumatate a lunii.

A doua jumatate se va construi pe aceasta, devenind fie mai puternica si mai stabila pentru voi, fie un sir de capete de lucru care trebuie legate. Va ajuta modesti, dar nu trebuie confundata cu lipsa de incredere. Acestea nu sunt unul si acelasi lucru.

Zodiac chinezesc lunar martie 2024 Cal

Draga Cal, prima jumatate a lunii martie va fi un experiment interesant pentru voi, fie ca realizati asta sau nu. Veti afla mai multe despre semenii vostri decat ati stiut vreodata si va puteti surprinde de ceea ce aflati. Acest lucru va va ajuta sa separati neghina de grau si sa va ocupati doar de cei aliniati cu binele vostru suprem.

A doua jumatate a lunii va fi foarte concentrata pe relatii pentru voi din acest motiv. Fie in dragoste, fie in alt domeniu, veti gasi cea mai mare bucurie in compania unei grup selecte. Nu va va pasa deloc de restul, inclusiv de sceptici si cei care creeaza obstacole.

Zodiac chinezesc luna martie 2024 Oaie/Capra

Fiti stabili si luati-o usor. Sufletul vostru tanjeste dupa odihna si recuperare. Deci veti sta bine daca gasiti modalitati de a va oferi acest dar – fie printr-o vacanta solo, o zi la spa, o conversatie cu un prieten vechi sau terapeut sau altceva. Fiti propriul vostru cel mai bun prieten.

A doua jumatate a lunii va fi si mai lipsita de evenimente si relaxanta decat prima. Nu luptati impotriva acestui lucru. Aveti lucruri mari care va vin in cale si aveti nevoie de aceasta perioada de odihna pentru a putea intampina acele provocari cu intreaga voastra putere. Veti beneficia si de consolidarea granitelor voastre in acest timp si de renuntarea la tendintele de a multumi pe toata lumea.

Zodiac chinezesc martie 2024 Maimuta

Maimuta, prima jumatate a lunii va fi un timp de evaluare si considerare pentru voi. Ce a functionat bine pentru voi? Ce obiceiuri ar trebui sa eliminati sau sa inlocuiti? Traiti viata viselor voastre, sau traiti viata visului altcuiva si nu a voastra? Scrie in jurnal raspunsurile si veti ajungeti la inima problemei.

Daca luati in considerare cu succes totul in prima jumatate, a doua jumatate va deveni rapid o perioada de consolidare si succes pentru voi. Ritmul vostru poate sa se accelereze, de asemenea, fara sa va dati seama. Doar amintiti-va: aveti o capacitate nesfarsita de crestere si transformare. Deci, ceea ce nu stiti acum, puteti invata pe masura ce avansati.

Zodiac chinezesc lunar martie 2024 Cocos

Cocos, prima jumatate a lunii martie va fi o perioada de bucurie si fericire pentru voi atat in viata voastra personala, cat si in cea profesionala. Cei dintre voi care participa la un eveniment de familie in acest timp vor experimenta multe schimbari serendipitoase. Acesta poate fi nunta cuiva, o ceremonie de botez sau ceva incarcat de ritualuri si traditii.

A doua jumatate a lunii promite sa fie mai relaxata si linistita pentru voi. De fapt, ingrijirea de sine in aceasta perioada va fi un act de dublare a convingerilor voastre si a caii alese. Acest lucru este valabil mai ales daca sunteti un atlet sau jucati sporturi competitive de un fel.

Zodiac chinezesc luna martie 2024 Caine

Caine, destinul vostru in martie este legat de zodia Cocosului, in special daca aveti un frate, o sora, un prieten, un coleg sau o alta persoana importanta cu acea zodie, scrie SfatulParintilor. Asa ca cititi si horoscopul lor. Atata timp cat va incredintati sfaturilor voastre si fiti atenti la ceea ce observati in mediul vostru, veti fi bine. Disputele se vor rezolva rapid in acest fel, de asemenea.

A doua jumatate a lunii promite sa fie o perioada mai colaborativa pentru voi. Asadar, fiti mai dornici sa lucrati in echipa, pentru ca oricine incearca sa-si impuna individualitatea asupra muncii in grup va face rau proiectului si nu se va ajuta deloc pe sine. Aveti sansa sa construiti prietenii durabile daca puteti lucra toti bine impreuna.

Zodiac chinezesc martie 2024 Mistret

Mistret, prima jumatate a lunii martie promite sa fie o perioada distractiva pentru voi. Petreceri, adunari, conversatii captivante cu prietenii si multe altele va asteapta. Lasati-va partea sociala de fluture sa iasa acum si deveniti sufletul petrecerii! Cine stie? Tu si prietenii tai s-ar putea aventura spontan, de asemenea.

A doua jumatate a lunii va fi, la fel de distractiva, dar va implica mai multa organizare si planificare din partea voastra. Deci, faceti-va curaj si indepartati-va de perdelele care va impiedica sa iesiti si sa faceti ce trebuie facut. O calatorie in afara orasului, un workshop despre subiecte care va intereseaza sau altceva va va inspira si va largi orizonturile.

