Pe parcursul săptămânii care este pe cale de a începe, specialiștii feng shui recomandă ca nativii să fie deschiși la oportunități noi, să se concentreze pe comunicare și relaționare și să își acorde timp pentru reflecție și introspecție.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Nu fi enervat daca unele situatii iritante par sa se repete in aceasta saptamana. Fii ferm si disciplinat si vei reusi sa faci ceea ce e de facut. Poate fi un moment oportun sa iti pui idei noi la treaba in ceea ce priveste domeniul muncii, jobului, afacerii tale. Succesul in aceasta saptamana iti depinde de cat de clar comunici si creezi impresia potrivita asupra oamenilor care conteaza.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Inactivitatea este ceea ce iti este dusman in aceasta saptamana. Abordeaza activ problemele pe masura ce apar si raspunde ferm si rapid oricui iti solicita ajutorul sau sfatul. Spre mijlocul saptamanii, nu iti neglija partenerul amoros sau un membru apropiat de familie. Cei singuri se pot astepta cu deschidere ca cineva nou si interesant sa le apara in arena lor sociala. În plus, ar trebui sa se implice ca weekendul sa fie special pentru o relatie cu cineva la care tin cu adevarat.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Accepta ajutorul atunci cand iti este oferit in aceasta saptamana. Facand asta nu inseamna ca dai dovada de slabiciune sau ca are impact negativ asupra sentimentului tau de independenta. Munca va merge bine si ceva in care ai pus dedicare, efort, investitie va incepe sa aduca dividende pozitive. Spre weekend, retine sa nu permiti atitudinii nimanui sa iti stirbeasca increderea in tine. Esti foarte bine asa cum esti, ai incredere.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Saptamana aceasta va fi in general blanda si buna cu tine. Poti vedea ca ai de dat unele explicatii suplimentare pe planul muncii tale dar nimic care sa te ingrijoreze. Spre mijlocul saptamanii, va fi ras si poate un musafir neasteptat. Inspre weekend este foarte posibil sa fii prea implicat in a solutiona treburile altora sau facand favoruri unor rude apropiate.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Spune ceea ce gandesti si tine de randamentul tau intelectual in aceasta saptamana nimeni nu iti va spune multumesc pentru ca esti de acord cu el/ea atunci cand se afla in eroare sau ghidat pe o cale gresita. Este o faza excelenta sa planifici noi deplasari, o viitoare vacanta sau o ocazie romantica. Dupa mijlocul saptamanii, asigura-te sa te ocupi de toate sarcinile acelea pe care mai degraba le-ai pune deoparte.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Este posibil sa suferi pierderi, dar ai capacitatea de a depasi obstacolele si de a recupera eventualele prejudicii. Nu lasa ingrijorarile sa te opreasca; avanseaza cu incredere, iar succesul poate sa fie de partea ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Vei primi veniturile cuvenite legate de o investitie din trecut. Sau poate dai lovitura cu una din afacerile tale sau cu vreun proiect personal. Nu se anunta probleme de sanatate, dar ar putea ca acasa ceva sa nu functioneze asa cum ti-ai fi dorit, ne avertizează astrologii. Analizeaza bine ce faci gresit si lucrurile se pot indrepta ca prin minune. Evita sa dai bani cu imprumut.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Ar trebui sa fii discret si moderat in toate actiunile tale. Cu banii se recomanda sa fii econom si sa nu risipesti ce castigi. Nu este indicat sa ceri ajutorul prietenilor, caci fie nu-ti vor fi de prea mare ajutor, fie ar putea profita de pe urma ta.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Vei face usor rost de bani din cele mai imprevizibile surse si este anul in care poti promova in functii de conducere sau ti se aproba cererea de esalonare a unor datorii mai mari. Problemele de pana acum par a se rezolva una cate una cu usurinta. Nu este exclus sa ti se mareasca familia.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Cadouri, castiguri, bani din cele mai imprevizibile surse. Se creeaza imprejurari favorabile pentru afaceri. Viata de familie poate fi banala si monotona, dar se intrevad si succese in viata amoroasa si sociala. Nu ai de ce sa-ti faci griji cu starea de sanatate.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Pot exista cativa nori in relatia de cuplu, insa nu trebuie sa te dai batut. Evita confruntarile de orice fel si disputele juridice. Nu este indicat sa dai bani cu imprumut. Este o saptamana in care trebuie sa fii atent, calculat si mai ales perseverent. Nu lasa obstacolele sa te doboare.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Pot aparea ocazii favorabile si se vor deschide noi orizonturi. Nu sunt excluse promovari, mariri de salariu sau premieri. Cu toate ca nu vor lipsi nici momentele dramatice si tensionate, castigurile financiare se vor echilibra cu eventualele pierderi. Toate problemele ce vor aparea se pot rezolva usor cu calmitate si diplomatie. Incearca sa nu-ti pierzi cumpatul, indiferent ce se va intampla. Evita sa imprumuti sau sa dai cu imprumut bani!

