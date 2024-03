Sfarsitul de saptamana este un moment pentru a-ti echilibra latura emotionala cu practicul, a explora noi posibilitati si a te exprima autentic. Imbratiseaza energia neconventionalului Varsator si aminteste-ti ca este in regula sa lasi trecutul in urma pentru a face loc viitorului. Lasa amestecul de energii sa te ghideze sa imbini visul cu realitatea, asigurandu-te ca aspiratiile tale nu sunt doar fantezii, ci au si o baza solida pe care sa aterizezi.

Horoscop weekend. BERBEC

Unele vise iti par imposibil de prins, cu exceptia cazului in care te afli undeva intre doua lumi, cea reala in care traiesti si cea a nevazutului unde tu evadezi des si unde iti pot trai visul desi el nu este materializat. Tu stii ca ai o minte puternica, la fel si inima, dar nu esti sigur daca esti pregatit sa incerci ceva nou si prea dificil de explicat altor oameni. Cu suficient tact si rabdare, orice poate fi obtinut pe termen lung, dar ar fi mai intelept sa nu astepti prea mult ci sa folosesti timpul de acum spre a avansa spre visul tau. Nu te indeparta din concentrarea pentru ce isi doreste inima, indiferent cate alte treburi presante ai.

Horoscop weekend. TAUR

In timp ce unele idei ti se pot parea exagerat de liberale pentru acest moment, le recunosti valoarea si utilitatea. Spre exemplu, mai mult de 90% din liceele din Franta au aparat de vandut prezervative. Iata o idee foarte liberala pe care multi o pot combate dar si foarte utila. Totusi, ai nevoie sa stai si sa respiri, sa iti tragi sufletul si sa iti fie tie clar care iti este locul corect in lume, constient si de limitarile si de progresul actual al lumii in care traim.

Ti se poate da ocazia sa te ai un nou rol de iubit sau iubita, dar scopul este sa realizezi ca iubirea nu este niciodata ceva prea mult de gestionat, altfel daca nu intelegi asta poti deveni distant. Bucura-te de emotiile ce apar din iubire si lasa orice alte analize si judecati la o parte.

Horoscop weekend. GEMENI

Tensiunea incepe sa creasca in tine si poti simti cum apare frustrarea, incapabil sa controlezi sau modifici limitarile sistemului in care traiesti si a nevoilor tale din interiorul sau. Tu pretinzi si ai nevoie de ceva mai mult de la mediul si oamenii iubiti decat vei primi in aceste zile si in continuare. Sunt zile ale schimbarilor, cu provocari mari si experiente emotionale intense ce te pot marca pe viata. Unii vei intalni persoana visurilor, altii veti contempla ideea divortului. Nu fa nimic pripit dar nici nu incerca sa iti sufoci inima cu asteptari viitoare.

Horoscop weekend. RAC

In aceste zile iti creste tendinta de a-ti cauta inima si a gasi bucati din suflet pe care le-ai lasat in urma ta si le-ai ingropat prea adanc in spatele unor circumstante trecute. Unele aspecte pot iesi la iveala, emotiile pot reizbucni si tu trebuie sa iti imbratisezi toate partile personalitatii tale exact asa cum sunt, constient ca de sustinerea pe care o primesti de la oamenii dragi. Este timpul sa te gandesti la tine, in moduri care nu ii incurca pe altii cu nimic dar iti permit tie sa ramai parte din lumea reala si a tuturor satisfactiilor materiale pe care le cauti. Deci nu izolarea e ideea. Mentine-te cu picioarele pe pamant si mergi spre obiectivele tale pas cu pas.

Horoscop weekend. LEU

In perioada aceasta, nu este cel mai bun moment pentru a pastra orice secret ascuns, in special daca incerci sa cresti in cariera pe pozitii mai inalte sau sa iti deschizi noi afaceri care iti pot duce numele intr-o zona de expunere publica. Asteapta pentru momentul potrivit ca sa actionezi. Desi unele miscari pot parea manipulatoare si nereale, ele pot fi si necesare fata de oameni care nu se opresc din a-ti fura energia. Elibereaza-te de oricine e nevoie si mergi spre relatii noi si legaturi noi care te fac mai puternic in viitor.

Horoscop weekend. FECIOARA

Este evident ca unele actiuni nu ai dus la obiectivele pe care doreai sa le atingi, dar bunul simt nu te-a inselat niciodata pana acum. Cu toate acestea, asta nu inseamna sa iti lasi mintea sa preia controlul si sa faca inima si sufletul sa tanjeasca dupa lucruri pe care nu le vei avea, cand idealul dorit de tine a fost indepartat de tine cu un motiv. Nu este usor sa accepti anumite limitari acum. Vei fi in stare totusi, dupa ce iti vei echilibra nevoia de a exprima cine esti printre oameni cu nevoia de a fi sincer fata de tine insuti in liniste si tacere.

Horoscop weekend. BALANTA

Esti oarecum rigid in credintele si atitudinile tale dar te simti bine in pielea ta. Nefiresc de critic cu tine insuti, ar putea fi prea mult de dus daca si alti oameni intra in aceasta energie a criticii. Ai nevoie de un sistem puternic de sustinere ca sa faci ceea ce ai dori sa faci in maniera in care vrei sa faci. Cunoscut pentru gura ta desteapta sau care face pe desteapta si pentru afirmatiile care chiar fac o diferenta in lume, vei avea sansa sa colaborezi cu cineva ce te ajuta sa fii total functional din nou. Petrece timp alegand cu cine esti in jur, lasand egoul la intrare.

Horoscop weekend. SCORPION

Pentru tine, se simte un sentiment de eliberare o data cu mutarea Soarelui in Pesti. Orice s-ar fi intamplat recent, il vei glorifica si vei face ceva grandios din asta, avand si prieteni buni care sa iti sustina nevoile si sa iti puna si intrebarile potrivite in acelasi timp. Mandru de tine si de realizarile tale, tu stii ca ai puterea de a schimba circumstantele care au fost mai intunecate o vreme. Pune o lumina pe subiectele care te fac sa te simti trist, inconfortabil si speriat. Cine stie ce vei descoperi ?

Horoscop weekend. SAGETATOR

Venus este instalata bine in Varsator, facandu-te sa te intrebi daca ai fost creat prin nastere sau prin magie. Este o perioada incredibila in care Sagetatorii se pot indragosti sau poti iesi dintr-o stare de indragosteala, punandu-si intrebari fundamentale care i-au tinut legati de anumite persoane din viata lor. Este imposibil sa te separi total de mostenirea genetica si de toate acele lucruri care ti-au fost date o data cu nasterea ta. Invata despre practici si abordari noi, dar nu te astepta sa fii mai rapid decat esti.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Este imposibil sa spui care emotii vor fi mai active decat altele in acest weekend, dar vor fi intense si destul de adanci, scrie SfatulParintilor. Cineva te-a zdrobit tare si in cautarea de informatii sau persoane care sa iti defineasca lumea si sa iti faca lucrurile mai usor de inteles, te poti impiedica de acelasi tipar personal din nou care a cauzat conflictul initial. Vezi ca este asa de usor pentru Capricorni sa iti uite intelegerile sau la fel de bine cheile, portofelul sau telefonul. Incearca sa te focusezi pe aspecte importante si pe prioritati, fara sa iti pierzi capul doar cu teme de munca ce nu sunt chiar asa de importante precum credeai candva.

Horoscop weekend. VARSATOR

Atat timp cat Venus este in Varsator, deci pana pe 11 martie, valorile neconventionalepot fi un pic cam mult exagerate si impinse in ochii tai fara vreun motiv suficient de logic. Unele subiecte necesita atentia si focusarea ta, ca sa te invete despre lumea ta interioara pe care trebuie sa o hranesti zi de zi. Daca altii iti dau suficient timp, iti vei reumple bateriile si vei reusi sa schimbi circumstante ca sa ti se potriveasca in cel mai bun mod posibil. Cu toate acestea, ai nevoie ca de aer de mai mult timp petrecut acasa, independent de altii si cererile lor.

Horoscop weekend. PESTI

Multe schimbari se tot petrec pe umerii tai si nu esti pregatit pentru toate in acelasi timp. Prea multe se intampla in lumea ta si ai avut zile stresante care pot aduce rasturnari incredibile de situatii, susuri sau caderi socante. Da-ti spatiu sa fii atipic, neobisnuit si diferit de restul. Cu cat ai mai multa libertate, cu atat iti va fi mai usor sa comunici si sa derulezi relatii cu toti ce te cunosc profund. Citeste si recomandarile de mai sus despre ce sa faci in acest weekend, practic si util.

