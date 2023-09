Începând cu data de 8 septembrie, se deschide un weekend plin de energie pozitivă și de posibilități pentru toate zodiile. Astrele ne încurajează să fim mai încrezători și să regăsim optimismul care ne poate ajuta să facem față tuturor provocărilor. Briza acestei influențe astrale ne va ajuta să concepem planuri de viitor, să fim mai ambițioși și să luăm decizii mai înțelepte.

Conjuncția între Soare și Jupiter, ce va avea loc în acest weekend, va avea un impact major asupra tuturor zodiilor. Această conjuncție oferă o mare doză de energie vitală ce ne poate ajuta să ne simțim mai puternici și mai optimiști. În același timp, această perioadă ne poate oferi posibilitatea de a înțelege mai bine cine suntem și ce își doresc sufletele noastre.

În cele din urmă, acest horoscop de weekend ne îndeamnă să ne punem bazele pentru un nou început și să ne concentram asupra obiectivelor noastre. Pentru a persevera, e nevoie de incredere si optimism. Cu cat opui mai putina rezistenta, cu atat rezultatele vor fi mai rodnice.

Horoscop weekend. BERBEC

Aceste zile iti sunt necesare ca sa iti intorci focusul spre tine si sa faci alegeri practice menite sa iti imbogateasca lumea. Ia-ti timpul necesar ca sa analizezi situatiile si sa vezi unde faci urmatoarea miscare in loc sa te grabesti de la un punct din spatiu si timp la altul. Nu fii prea grabit inca. Cu asa de multe miscari retrograde a planetelor, nu poti vedea imaginea cea mai clara a lumii din preajma ta. Cel mai bine este sa inchizi ochii si sa iti simti pozitia, miscandu-te doar spre directia care se simte mai bine in loc sa incerci sa fii excesiv de rational.

Horoscop weekend. TAUR

Unele asteptari ale tale nu vor fi implinite si este timpul sa te pregatesti pentru realitati care nu sunt asa de ideale precum le-ai dori. Cu toate acestea, asta nu inseamna sa te vitregesti de a te bucura de momentele care iti umplu inima cu bucurie, indiferent unde te duc ele in viitor. Restrange-ti numarul de alegeri, priveste lucrurile clar si scoate-te din confuzia in care poti intra. Nu exists nici un motiv pentru care sa fii in doua pozitii in acelasi timp. Ai nevoie de claritate in viata si de dialoguri care inseamna ceva real si concret.

Horoscop weekend. GEMENI

Indiferent pentru ce esti predestinat, vei gasi cai sa eviti neintelegeri si abordari ce pot rani in relatiile cu altii. Nu iti mai acoperi inima cu celebrele tale ziduri de teama pentru ca nu iti va ramane loc pentru respirat. Inconjoara-te cu oamenii pe care ii iubesti si care te sustin ca sa simti iubirea. Inca este o anumita lipsa de usurinta in relatii si in viata amoroasa. Nu face mai mult decat simti ca este potrivit si bine, valorizand propria pozitie in relatie dar si calitatile persoanei din fata ta.

Horoscop weekend. RAC

Aceste zile iti reamintesc greselile pe care le-ai facut in trecut si in timp ce incerci sa fii destept si cu picioarele pe pamant, ai putea sa simti anumite emotii si sa nu fii in stare sa te conectezi emotional cu situatii din viata reala. In ceea ce crezi se va manifesta la un moment dat, deci lucreaza mai degreaba asupra credintelor tale in loc sa fortezi solutii in relatii in care este nevoie de relaxare. Vei vedea rezultatele muncii tale mai bine si te vei valoriza mai mult. Insa tot ai de lucrat asupra acelor relatii apropiate care doresc sa se dezvolte pentru tine.

Horoscop weekend. LEU

Te-ai putea surprinde alergand dupa adevaruri care nu sunt chiar necesare, ca si cum incerci sa alergi din mijlocul unor aspecte de viata in care esti implicat in prezent. Fii impreuna cu cei care te fac sa zambesti si sa te simti bine, in timp ce te deschizi pentru interactiuni emotionale adanci care iti ating inima. Poate ca vei avea de infruntat anumite umbre din trecut. Din fericire, astrele te ajuta sa gasesti rapid cai sa te conectezi si sa iti arati iubirea necesara pentru interactiuni responsabile.

Horoscop weekend. FECIOARA

Este important sa intrebi in jur si sa afli toate informatiile necesare inainte de a face orice investitii sau sa cresti asteptarile foarte mult. Ceea ce dai ar trebui dat liber, din inima si pentru o cauza dreapta. Asigura-te ca emotiile tale sunt protejate si sa crezi cu tarie in simturile tale. Nicio alta persoana nu stie ce doreste inima ta ca tine si trebuie sa ramai conectat la emotiile care sunt menite sa te ghideze in directia sufletului.

Horoscop weekend. BALANTA

Pe masura ce Soarele se intersecteaza cu Jupiter, nu te lasa perturbat de lucruri care sa iti ia energia, intrucat ceea ce tu stii ca vrei va veni mai repede decat crezi. Nu vorbi prea mult si nu te duce prea departe de pozitia unde lucrurile se simt bine pentru tine. Trebuie facute schimbari in sistemul tau si tu trebuie sa simti in fiecare moment ce este cu adevarat bine. Cu oamenii potriviti de partea ta, iti va fi mult mai usor sa iti dai seama.

Horoscop weekend. SCORPION

Lucrurile la care trebuie sa te reintorci sunt acum inapoi in viata ta pentru un motiv. Fii acela care isi asuma din nou responsabilitatea, dar asigura-te ca te protejezi de o povara prea mare pe care altii sunt dispusi sa o trimita pe calea ta. tu esti cel ce trebuie sa aiba grija de starea ta interioara si de viata ta mai intai ca sa poti ajuta pe altcineva. Tine-ti opiniile deschise si da-ti timp sa iti contempli relatiile care au fost in atentia ta in ultimele 2 saptamani. Nu lasa pe jos fructele muncii tale doar pentru ca ai uitat de ele.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Vei gasi cai incredibile sa iti faci cu bine toata treaba si vei reusi sa gasesti moduri de a te simti bine in propria-ti piele. Cu Venus in Leu, poti avea predispozitia de a simti mai intens iubirea iar focusul ti se intoarce spre tine si ce iti satisface nevoile. Nu te teme daca ai tendinta sa actionezi impulsiv. Tu deja stii ce este bine pentru tine si ce ti se pare eliberator pe termen lung. Fa tot ce ai de facut ca sa avansezi cu curaj in necunoscut.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Este inca destul stres de infruntat si tu ai nevoie sa gasesti pacea interioara ca sa fii cu adevarat liber sa mergi mai departe unde te ghideaza viata. Sentimentul de usurinta va veni pe masura ce iti vei imbratisa si accepta toate calitatile si vei incepe sa actionezi in baza lor in loc sa incerci sa fii cineva ce nu esti doar ca sa implinesti asteptarile altcuiva. Unele descoperiri si idei te vor tine pe drum. Petrece suficient timp in contact cu natura ca sa iti cureti mintea de reziduurile trecutului. Ceea ce si nevoie va veni la momentul potrivit.

Horoscop weekend. VARSATOR

Totul pare sa se miste prea incet pentru gustul tau, dar tu pari sa uiti intensitatea si adancimea tuturor aspectelor asupra carora te-ai decis sa sapi in ultima perioada. Da-ti suficient de mult timp si spatiu sa gestionezi totul si permite mintii sa se curete ca sa vezi directia pe care esti menit sa o iei. Emotii blurate vin si pleaca in valuri, scrie Sfatul Parintilor. Urmeaza-le ca sa vezi unde te duc si ce au sa iti arate, dar nu ter duce spre alegeri imorale care iti vor stoarce energia. Ai multe optiuni in fata ta si este important sa te focusezi pe cate una pe rand.

Horoscop weekend. PESTI

Abilitatile tale nu ar trebui puse la indoiala cand vine vorba de lucruri pentru care simti foame sau sete. Cu toate acestea, pare ca nu vezi importanta implinirii nevoilor de baza, in special cand vine vorba de nevoi emotionale care iti pot colora lumea si face sa fie mai usor de respirat. Ceea ce alegi sa impartasesti cu altii se va intoarce la tine pe termen lung. Da tot ce poti in timp ce te asiguri ca limitele iti raman neatinse. Fii totodat recunoscator pentru tot ce nu ai primit inapoi, pentru ca tu stii ca ele fie vor veni la un moment dat in cele mai neasteptate cai sau nu sunt menite a veni, pentru ca altceva mai bun e pe cale.

