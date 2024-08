Horoscop weekend. BERBEC

Dedica-ti aceste zile situatiei de acasa. Fundatia pe care o setezi aici, in lumea ta intima si in relatiile cele mai apropiate te vor sustine in perioada ce urmeaza. Te poti surprinde chestionandu-ti credintele, talentele si abilitatile, ca sa stii pe ce te bazezi in continuare. Scufunda-te in tine insuti ca sa gasesti acele lucruri care te definesc cu adevarat si care iti coloreaza si lumineaza viata.

Horoscop weekend. TAUR

Ai nevoie de timp ca sa metabolizezi tot ce s-a spus pe durata saptamanii. Petrece timp acasa ca sa iti intelegi pozitia, odihnit si constient de puterea ta de a te descurca cu orice te deranjeaza sau irita acum. Pot aparea subiecte delicate de familie dar fara miza, ce nu au legatura cu scopurile vietii tale. Abordeaza-le cu inima si nu cu ratiunea, spre armonia tuturor.

Horoscop weekend. GEMENI

Orice nevoie ai avea acum, esti plin de resurse si in contact cu lumea ta interioara, cu o minte sanatoasa si pregatita de actiune pentru binele tau. Ai grija sa nu lasi prea multe satisfactii ale vietii sa te tina departe de a termina ce ai de facut, inainte de a te bucura de ele. Bucura-te de calatoria in care esti.

Horoscop weekend. RAC

Gandeste-te la saptamana ce se incheie si la eventualele directii noi ce au aparut in calcul pentru tine, chiar daca circumstantele se schimba si energia initiala se diminueaza. Nu iti pune visele in asteptare din nou pentru a face din nou toate acele obligatii de zi cu zi si in special pentru altii. Daca nu te simti in stare sa avansezi, repara greseli trecute. Sunt multe oportunitati ce te asteapta in fata si este pacat sa nu le imbratisezi.

Horoscop weekend. LEU

Foloseste intamplarile din weekend ca sa te cunosti mai bine pe tine insuti si sa iti vezi credintele ce te fac sa mergi spre scopurile finale. Optimismul debordant te poate baga in bucluc dar increderea in propriile tale abilitati sunt cele ce iti definesc traiectul vietii.

Horoscop weekend. FECIOARA

Simti o nevoie imperioasa sa te reconectezi cu natura si poti avea idei ciudate cu privire la ce sa faci in acest sens. Simtind chemarea spatiilor deschise, decide sa ii gasesti pe aceia care se potrivesc nevoii tale de a-ti vindeca sufletul si corpul de contactele sociale obositoare si de intorsaturile de situatie ce trebuie sa ramana in trecut. Esti vulnerabil la barfe si oameni toxici sau la informatii ascunse. Ramai alert, simte atmosfera din jurul tau si curata-ti energia in aer liber.

Horoscop weekend. BALANTA

Stii ce fel de persoana vrei sa devii, binecuvantata cu frumusete, bucurie si emotii pozitive. Esti pregatit sa accepti noi provocari, ai multe idei in minte si ai vrea sa demarezi ceva foarte benefic. Asteapta sa treaca aceste zile, nu te grabi ca lucrurile sa se intample asa de repede precum ai dori.

Horoscop weekend. SCORPION

Desi iti doresti sa te bucuri de timpul de weekend facand ceva distractiv cu cei iubiti, nu uita de lumea ta interioara care isi striga nevoile spre tine si pe care trebuie sa le hranesti. Protejeaza-te in relatie cu oamenii, fii sigur ca ai pus limite clare si la locul lor. Nu te forta in afara zonei de confort in care esti in siguranta inainte de a verifica ce se afla dincolo de aceasta zona. Fii sigur ca ai puterea de a pasi in zona necunoscuta.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Nu pare ca esti foarte constient de efectele toxice ale anumitor lucruri din viata ta si este timpul sa iti pui intrebari si sa vezi unde te duce emotia momentului. Este raspunderea ta sa te protejezi de orice simti ca nu integrezi foarte bine. Da-ti timp, incetineste ritmul ca sa iti vezi reactiile si trairile fata de lumea din jurul tau. Dupa ce recunosti punctele forte si slabe, totul se va aseza asa cum trebuie ca sa te sustina pe calea ta.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Dupa valul de emotii puternice din timpul saptamanii care te-au tras oriunde au dorit ele, fara sa te poti focusa foarte eficient pe munca si pe aspectele serioase ale vietii, acum a venit momentul sa te bucuri de zilele de weekend, lasandu-ti zbaterile mentale deoparte, te sfatuiesc astrologii. Tu ai puteri de care nu esti constient si de aceea vei simti nevoia sa iti urgentezi schimbari in viata. Insa ia lucrurile pas cu pas si orice ai face, fii sigur ca este in acord cu lucrurile in care crezi.

Horoscop weekend. VARSATOR

Poti intalni pe cineva nou, poti incepe o relatie romantica plina de promisiuni si asteptari frumoase. Daca esti deja intr-o relatie, pot aparea idei de a face un proiect impreuna cu persoana iubita ce te va implini. Vrei sa iti exprimi talentele si te lasi calauzit de ceea ce simti ca te face productiv si energizat.

Horoscop weekend. PESTI

Fii atent la relatiile si parteneriatele pe care ai tendinta sa le idealizezi dar care nu sunt foarte clare. Fii atent la ce se spune printre randuri, ca sa fii pregatit pentru weekend fara surprize neplacute. In afara de relatii care sunt o sursa importanta de energie castigata sau pierduta, gandeste-te si la alte surse de unde iti iei energia, cum este mancarea sau valoarea pe care o dai lucrurilor pe care le faci. Este un bun moment sa faci ceva ce te inspira spre un obicei mult mai sanatos.

