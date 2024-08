Horoscop weekend. RAC

Daca intentionezi in aceste zile sa iti implinesti unele din cele mai intime nevoi, sa stii ca totul poate veni cu un cost la care nici nu te astepti. Fie ca asta inseamna ca iti compromiti bugetul, fie altceva, insa poate fi un pret neobisnuit de platit. In ciuda circumstantelor atipice, o mai profunda analiza poate arata ca se merita pretul daca tranzactia iti ofera conexiunea sufleteasca pe care o doresti. Asadar, nu ar trebui sa anulezi prea rapid o situatie care iti provoaca ideile despre cum sa functioneze o iubire sau o relatie. Poate trebuie sa te deschizi la noi valori, la o schimbare de paradigma despre relatii si sa fii deschis si la noi moduri de a-ti implini nevoile ?

Horoscop weekend. LEU

Nu proiecta problemele tale relationale asupra partenerului sau persoanei cu care iesi la o intalnire. Tu esti cel care face miscari neasteptate ce clatina barca. Poate ca este timpul sa recunosti ca ai nevoie sa te conectezi in moduri diferite decat pana acum ? Esti obosit si ai nevoie de ceva distractie, deci nu e de mirare ca zgudui putin lucrurile in relatie. Care este pana la urma scopul tau final in relatie ? Poate ca acum nu mai este cel care era odinioara. Este timpul sa privesti imaginea de ansamblu si sa ii spui noile tale viziuni si partenerului tau.

Horoscop weekend. FECIOARA

Se simte cam nesigur pentru tine atunci cand relatia ta nu este compatibila cu rutina ta zilnica. O mare iubire si sex fierbinte sunt grozave dar tu doresti si ca partenerul sa iti ofere o stabilitate de zi de zi si sustinere. In loc sa consideri ca relatia este in neregula, incearca sa iti imbunatatesti rutina si sa ai grija de nevoile tale practice mai bine. Sigur, ar fi bine faca cineva ar gati toate mesele si te-ar ajuta cu treburile casei, dar daca acest tip de ajutor nu face parte din viata ta, va trebui sa te descurci cu ce este si sa ai grija si de relatia ta. Nu este ideal, dar daca altfel nu functioneaza, trebuie sa gasesti orice cale sa mearga daca asta este ceea ce vrei.

Horoscopul toamnei 2024. Răsturnări de situație. Astrele vor zâmbi unor zodii, în timp ce altor zodii le vor râde în față

Horoscop weekend. BALANTA

In competitia dintre a ingriji copiii, viata amoroasa, hobbyuri si interesele creative versus a-tii dedica timp pentru viata ta sociala, care va castiga ? Este complicat, desigur, dar fii constient ca un prieten imprevizibil sau o agenda sociala nebuna te pot distrage de la oamenii si activitatile care iti sunt foarte dragi inimii, spun astrologii. Aceste zile sunt bune pentru a-ti intoarce atentia de la ce cauti acolo, in exterior, la a imbratisa ceea ce este deja aici in fata ta. Implinirea iti vine atunci cand te adancesti in ce ai curent, vazand cat de mult ai deja ca sa iubesti si sa te bucuri.

Horoscop weekend. SCORPION

Cu cat iti este cariera mai plina de susuri si josuri, cu atat ai mai multa nevoie de un sanctuar creat acasa, frumos si confortabil, in care sa te retragi la finele zilei. Dezvoltari neasteptate in viata ta profesionala te pot distrage de la subiectele de familie si casa, dar nu lasa sa iti eclipseze chiar toate preocuparile personale. Siguranta, confortul si energia de vindecare pe care o primesti din viata ta de acasa si din cercul tau restrans de familie si prieteni iti dau un combustibil emotional de care ai nevoie ca sa tii in frau cariera turbulenta. Asadar, in weekend esti sfatuit sa iti pui viata personala pe primul loc.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Cand vine vorba de a vorbi despre relatii si despre ce simti si ce intentii ai, este usor sa te pierzi in notiuni abstracte. Zilele acestea insa, cel mai bine este sa cauti cuvinte simple si din inima ca sa iti exprimi afectiunea, aprecierea si iubirea si sa faci asta cat mai des. Nu te lasa indispus daca partenerul nu raspunde cu aceeasi moneda. Poate ca nu esti pregatit sau facut pentru o abordare directa. Fie ca esti singur sau cu cineva, este incredibil de vindecator sa iti discuti cu claritate ce nevoi ai de la o relatie, deci gaseste pe cineva dispus sa iti asculte aceste ganduri.

Horoscopul săptămânii 26 august - 1 septembrie. Reconfigurări în drumul vieții. Trei zodii vor fi răsfățatele astrelor

Horoscop weekend. CAPRICORN

Zilele acestea, se poate pune la indoiala ca ceea ce primesti de la ce investesti in relatia ta este suficient de corect si egal. Totusi, asta nu inseamna ca ceea ce aduce perechea ta nu este valoros. Este doar foarte diferit fata de asteptarile tale. Daca te lasi deschis in fata neprevazutului, ar putea ca totul sa iasa plin de surprize si entuziasm. Daca esti totusi tipul traditional de persoana, ai putea fi pus in afara zonei tale de confort. Poate ca este timpul sa fii realist despre cat de multe schimbari ar putea aduce doar eforturile tale in relatie. Oamenii sunt imprevizibili si e greu sa prevezi ce sunt dispusi sa dea, indiferent ce primesc. Iata ceva la care sa te gandesti.

Horoscop weekend. VARSATOR

Tu aduci multa iubire in cele mai importante relatii ale tale, desi ceea ce primesti poate ca nu este raspunsul pe care il asteptai. Partenerul tau sau o alta persoana foarte importanta din viata ta ar putea fi mult mai interesat in a agita lucrurile in loc de a le face sa fie asezate si stabile, deci asteapta-te la neasteptat. Tot ce poti sa faci este sa ai grija de tine. Rutina in care ai grija de tine din acest weekend poate implica sa petreci timp la un proiect creativ, sa stai cu copiii mai mult sau sa te implici in activitati care iti fac placere. Concluzia este ca oamenii sunt imprevizibili si nu te poti uita mereu spre altii ca sa iti aduca implinirea de care ai nevoie.

Horoscop weekend. PESTI

Se pot intampla lucruri ciudate iar acestea iti pot afecta abilitatea de a te descurca bine in viata ta amoroasa in aceste zile. Poate ca ai nevoie de o pauza in relatie sau poate ar trebui sa iti tii viata de iubire in spatele usilor inchise. Poate sa fie nelinistitor sa fie toata lumea cu nasul in treburile tale deci este mai bine sa tii dezvoltarea relatiei doar la nivelul vostru iar restul sa stie strictul necesar. Ar putea fi terapeutic sa iti discuti sentimentele cu cineva care te sustine si empatizeaza cu ceea ce simti.

Cinci zodii care își pot găsi marea dragoste până la finalul anului 2024. Se anunță o perioadă benefică pentru ele