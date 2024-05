Mercur planeta comunicarii si gandirii iese din Berbec si ajunge in Taur. Noul tranzit al lui Mercur dureaza intre 15 mai si 3 iunie 2024, iar semnele de pamant Taur, Fecioara si Capricorn vor beneficia cel mai mult in timp ce zodiile fixe Leu, Scorpion si Varsator se pot astepta la cateva saptamani aglomerate.

Mercur este cea mai mentala planeta din ceruri, guverneaza intelectul, invatatul, gandirea si comunicarea noastra, deci felul in care gandim si vorbim este influentat de zodia in care se afla Mercur.

Cand Mercur a fost in Berbec, intre 10 martie si 15 mai, ne-am simtit curajosi, creativi si motivati, dar si cu disponibilitatea de a fi pusi pe argumentatii daca problemele nu ieseau cum doream noi. A fost timpul pentru gasirea acelor scantei de inspiratie si sa incepem proiecte sau relatii noi. Dar Berbecul nu e cel mai bun sa urmareasca in derulare ideile grozave pe care le are ! De aceea salutam existenta Taurului care exact pe asta e bun. Acum ca Mercur este in Taur pana pe 3 iunie 2024, in aceasta zodie asezata, rabdatoare si stabila de pamant, vom putea sa renuntam la toate acele idei care nu ne mai intereseaza si sa ne ocupam temenic de cele stralucitoare si chiar sa facem ceva concret in legatura cu ele.

Acesta este un tranzit lucrativ si eficient pentru ca zodiile de pamant precum Taurul pot fi foarte bune pe tot ce inseamna munca si business de succes. Acum putem sa ne implicam in joburi noi sau in proiecte gandite cand Mercur era in Berbec si sa ne focusam atentia pe a face tot ce e de facut, fie ca ne place fie ca nu. Taurul este unul din (daca nu chiar cel mai) semnele cele mai productive, deci daca ai de facut prezentari, proiecte, lucrari profesionale, scolare, universitare sau doar sa progresezi intr-un hobby, acest tranzit te sustine 100% sa faci mult si bine totul.

Mercur inseamna gandire rapida, logica si ratiune si cand se combina cu sensibilul Taur, gandirea noastra devine practica, impamantata si noi suntem cu picioarele pe pamant si pragmatici. Deci sa folosim acest tranzit ca ne solidificam planurile, sa ne punem ideile la treaba pe indelete si sa semnam angajamente. Cat timp Mercur este in Taur, noi vom imprumuta in gandire si vorbire din caracteristicile Taurului si vom fi: focusati ; determinati ; realisti ; puternici ; neclintiti ; calmi ; grijulii ; senzuali.

Care sunt atentionarile acestui tranzit?

Putem fi cam incapatanati, tinand cu dintii la punctul nostru de vedere in toate aspectele pe care le gandim. Asta poate insemna sa nu vedem si alt punct de vedere pentru ca suntem prinsi in propria poveste si nu putem gandi in afara ei.

BERBEC

Iata ce inseamna pentru tine acest tranzit : 1) aspectele de bani vor fi un mare focus pentru tine si 2) valoarea ta de sine va trece la analizat. Este usor sa te simti cazut daca nu realizezi asa de mult precum ai gandi, dar daca vei fi macar pe jumatate productiv pe cat doresti si gandesti, vei iesi din acest tranzit si cu bani in plus. Bonus : te vei simti mult mai bine despre tine pentru cat de multe vei realiza, deci ai incredere in energia rezistenta a Taurului ce te ajuta sa si faci ce vrei.

TAUR

Vibratiile astrale sunt total in sincronicitate cu tine si te vei simti foarte bine. Gandesti mai clar, comunici mai eficient si faci tone de treburi de facut, deci acest sezon al tau iti va aduce beneficii frumoase. In urmatoarele saptamani vei vedea cum vei exprima ceea ce gandesti cu usurinta, te vei simti mult mai increzator si vei reusi sa te mentii cu capul la suprafata fara nicio problema desi ai mult de munca.

GEMENI

Tu esti un semn de aer mutabil iar Taurul este un semn fix de pamant, deci nu aveti nimic in comun, asadar urmatoarele saptamani cu Mercur in Taur te pot face sa te simti ca si cum esti un somnambul. Vorbitul iti poate fi mai dificil, transformarea gandurilor in cuvinte poate parea ca o lupta interna si cand reusesti sa te exprimi te poti simti ca si cum nimnei nu iti acorda atentie. Insa sunt saptamani necesare tocmai pentru a te orienta in tine, sa lucrezi cu tine insuti iar izolarea pe care o simti poate fi transformata in ceva pozitiv daca reusesti sa te focusezi pe tine. Obiceiurile proaste in felul in care comunici si gandesti (cum ar fi ganditul in exces tot felul de prostii nefolositoare sau vorbitul impulsiv) vor fi scoase acum in evidenta tocmai ca sa gasesti o solutie. Este totodata si un timp excelent ca sa te intelegi mai bine pe tine insuti si sa practici multa ingrijire de sine.

RAC

Tu ai o perioada tare buna cat timp Mercur este in vibratia Taurului! Prieteniile iti vor fi luminate in plus, ceea ce inseamna ca grupul in care porti discutii este activ din plin iar tu esti efervescent in a trimite mesaje, a da si primi telefoane, a fi pe Facetime cu oamenii iar persoana iubita te poate face sa te simti inconjurat de dragoste. Organizeaza o reuniune vesela pe Zoom ca sa te reunesti cu prietenii de suflet cu care nu ai mai putut iesi de doua luni – astrele de implora sa te distrezi acum!

LEU

In timp ce Mercur in Taur face ca fiecare zodie sa se simta mult mai productiva, zodia ta este in mod particular focusata pe munca acum, Leule. Iei in considerare cariera ta si mai mult, imaginea ta publica si cararea viitoare a vietii. Vei comunica mult mai mult cu sefii sau cu colaboratorii, vei da telefoane importante, mesaje, mailuri, scrisori si poti chiar sa vezi ca primesti o oferta de job sau ca rasare o alta oportunitate. Esti in lumina reflectoarelor acum, deci fa tot ce poti sa stralucesti tare pe plan profesional pentru ca te poate astepta o promovare, un beneficiu daca iti joci cartile bine.

FECIOARA

Mercur, coordonatorul tau, este in zodia inteleapta de pamant Taur ceea ce inseamna ca vei vibra tare frumos in acest sezon, Fecioara ! Prioritatea de top a lui Mercur aici este sa te ajute sa iti largesti orizonturile acum. Daca inveti orice, acesta este un tranzit excelent pentru tine, iar daca nu ai mai fost demult implicat in fenomenul invatatului, tot ai o tona de lucruri de invatat. Fie ca este vorba de un curs, un workshop, o carte buna, videouri pe youtube sau documentare Netflix, te poti baza pe faptul ca acum te vei expanda mental si vei deveni o persoana mult mai dotata intelectual.

BALANTA

Mercur in Taur iti ajuta zodia sa devina foarte focusata pe subiecte adanci si profunde dar si pe relatiile tale cele mai stranse si intime. Este un timp minunat sa te scufunzi in orice fel de concepte paranormale, metafizice sau psihologice si este un timp bun sa iti cunosti partenerul la un nivel mai implicat. Vei forma conexiuni adanci de valoare cu alti oameni acum, intuitia iti este mai puternica ca oricand si poti experimenta conversatii transformatoare cu cineva cand abordezi subiecte serioase si profunde, impartasesti secrete intunecate si vei simti, drept rezultat, un simt puternic de a fi interconectati intr-un mod chiar mistic.

SCORPION

Mercur va fi in zodia ta opusa Taur pana pe 3 iunie si tu esti chemat sa iti intorci atentia spre relatiile tale. Orice relatie unu la unu cand esti pe picior de egalitate cu cineva, fie ca e vorba de un partener de inima, de afaceri sau un bun prieten – este focusul primar al acestui tranzit. Conversatii importante cu acest tip de oameni pentru tine se intampla acum, deci e un timp excelent sa iti upgradezi situatia in ceva mai serios, sa iti cunosti prietenul mai bine, sa negociezi tot felul de contracte sau sa rezolvi orice drama pe care o ai cu cineva.

SAGETATOR

Tu muncesti mai tot timpul in perioada asta si gratie vibratiei lui Mercur in Taur iti vei intari aceasta tema fapt ce te ajuta sa iti faci viata cat de productiva se poate, scrie SfatulParintilor. Iti asumi mai multe responsabilitati la munca, lista de lucruri de facut este nesfarsita si sunt rare momentele in care esti in stare sa fii doar tu si atat. Da, pare greu si frustrant dar nu este rau. Daca nu te plangi si iei partea buna a acestui tranzit, foloseste aceasta ocazie ca sa iti faci viata cat mai organizata cu putinta pentru ca atunci cand vor veni tranzite mult mai orientate pe distractie, tu sa fii deja pe faza, culegand si roadele muncii de acum.

CAPRICORN

Desi Mercur in Taur este aproape in totalitate despre munca, munca si iar munca, tu chiar vei avea un timp excelent in acest tranzit ! Sezonul Taurului si vibratiile lui Mercur in Taur iti activeaza sectorul bunului noroc care guverneaza romantismul, sexul, creativitatea si distractia ! Viata ta amoroasa straluceste, te simti mult mai inspirat si nivelul de motivatie este la cote inalte. Practic, stralucesti.

VARSATOR

Viata isi incetineste considerabil motoarele pentru zodia ta atunci cand are loc actiune cosmica cu Mercur in Taur, Varsatorule. Prioritatea ta principala va fi viata de acasa si familia ta. Este un timp bun sa dai strigarea printre membrii familiei, sa vezi ce mai fac, sa iti cunosti mai bine oamenii cu care imparti casa sau doar sa iti redecorezi spatiul (stii ca Taurul are un ochi bun pentru estetica). Este o vibratie foarte lenta si asezata dar daca iti dedici timp sa reintaresti aceste conexiuni asta te va ajuta tot pe tine sa stralucesti mai mult in viitor.

PESTI

Vorba cum ca incet dar sigur castiga cursa este practic mantra Taurului dar culmea este ca tu vei descoperi ca viata chiar are ritm cu Mercur in Taur, cel putin pentru zodia ta. Primesti si trimiti mult mai multe emailuri, mesaje, telefoane si porti conversatii importante. Asteapta-te la noi oportunitati profesionale, la invitatii la diverse reuniuni si la multe socializari prin intermediul aplicatiilor cu care lucrezi ! Profita de aceasta ocazie unica !

