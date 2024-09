Horoscop weekend. BERBEC

Zilele acestea, oamenii doresc sa se partenerieze cu tine la tot pasul. Sunt cei care cauta conexiuni de dragoste dar sunt si cei care iti cauta compania cu scop profesional. Chiar si prietenii te vor cat mai mult alaturi de ei. Alege chibzuit cum iti imparti timpul acum si in viitor. O conexiune care se pare ca este valoroasa acum se poate dovedi apasatoare mai tarziu, deci ar fi bine sa fii atent in ce te bagi.

Horoscop weekend. TAUR

Ai putea fi beneficiarul unei mari cantitati de generozitate. De la oameni care vor sa isi deschida portofelul spre tine, se pare ca multa lume are placerea sa imparta cu tine ceea ce are. In toate domeniile, fii judicios cu privire la ce alegi sa accepti. Ce ti se da gratis acum poate veni cu un pret mai tarziu, deci foloseste ceea ce ai nevoie sau ce are valoare pentru tine.

Horoscop weekend. GEMENI

Universul iti ofera o invitatie pentru a castiga o mai buna intelegere a lumii si a locului tau in ea. Asta poate insemna pentru tine sa tasnesti intr-o iesire sau escapada de weekend unde sa simti lucruri speciale si sa te regasesti ; poate inseamna sa participi la un workshop provocator de dezvoltare personala si spirituala ; poate insemna sa te scufunzi in practici spirituale adanci sau sa te conectezi cu oameni ale caror povesti de viata sunt foarte diferite de ale tale. Instinctiv tu cauti modalitati pentru a creste, deci iti va fi de mare folos sa te expui in fata mai multor idei, experiente si oameni. Ce vei invata te va ajuta sa te decizi incotro o iei in viitor si in ce sa crezi.

Horoscop weekend. RAC

In lumea ta, tu vei fi steaua principala a spectacolului vietii, deci pregateste-te sa atragi atentia. Fie ca este vorba de comunitatea ta din mediul profesional sau din alt mediu, oamenii vor dori sa stie mai multe cine esti de fapt si ce ai de gand, mai in detaliu. Asadar, este timpul sa capitalizezi in avantajul tau toata aceasta galagie si sa obtii sustinere pentru un proiect important. Oamenii sunt schimbatori si in curand vor fi altii in centrul scenei, deci fa-ti conexiunile cat esti pe valul atentiei. Intr-o forma sau alta, steaua ta este in crestere.

Horoscop weekend. LEU

Pregateste-te pentru zile foarte pline de entuziasm pentru viata ta sociala. Sunt multi oameni interesanti cu care sa te conectezi si multe lucruri foarte cool pe care sa le faci. Ai putea chiar decide in avans care sunt lucrurile ce merita sa fie bifate in weekendul acesta si ce ar fi bine sa tai de pe lista, pentru ca nu sunt suficiente ore ca sa faci chiar tot ! Vei fi popular in anturajul tau si anumiti oameni simt nevoia neaparata sa fie in raza ta de actiune si viata, deci sa nu fii surprins daca oamenii iti capteaza atentia prin te miri ce procedee.

Horoscop weekend. FECIOARA

Chiar daca nu vezi inca, ai o multitudine de motive sa fii plin de speranta despre viata. Este ca si cum zeii conspira in spatele scenei ca sa iti pregateasca lucruri minunate sa ti se intample. Ai putea sa auzi ce iti prepara intrand in stare de receptie prin meditatie, calatorii samanice, lucrul cu decodarea viselor sau alte experiente de explorare a caii sufletului. Chiar si a petrece timp in contemplare tacuta te poate pune in contact cu sursa ta de confort si vindecare. Asadar, decupleaza-te putin si ofera-ti cadoul unui timp sacru pentru sufletul tau.

Horoscop weekend. BALANTA

Acesta ar putea fi un weekend excelent pentru finantele tale, cu conditia sa nu cheltui mai mult decat aduci, in euforia clipelor de weekend. Bani cash, cadouri, oportunitati – toate acestea ar putea ajunge in mainile tale usor. Daca nu iti cad in poala, inseamna ca este nevoie sa muncesti la contactele tale ca sa faci ceva spre a se intampla. Vibratia ta este putin cam lenta, deci poate ca nu ai energie sa tot socializezi, asa ca fereastra oportunitatilor ar putea trece pe langa tine. Chiar si daca este asa, tot vei avea un weekend dulce pentru a te bucura de mancarurile tale favorite si a te rasfata cu ceva luxos si frumos.

Horoscop weekend. SCORPION

Horoscop weekend. SAGETATOR

Pentru tine se pare ca weekendul este destul de ocupat ! Sunt oameni de vazut, locuri de mers, lucruri de facut ce nu pot fi amanate sau anulate, deci fa bine si organizeaza-te din timp si devreme. Totusi, oricat esti de organizat, tot nu vei avea cum sa te vezi cu toti cu care ai dori sau sa faci tot ce e pe liste, deci ai grija sa nu exagerezi, spun astrologii Sfatul Parintilor. In afara de a te vedea fata in fata cu oameni, mai apar si telefoane si mesaje. Se pare ca multe cunostinte simt nevoia sa stabileasca un contact cu tine ca sa vada ce mai faci. Este un timp excelent si pentru a studia sau a lucra la orice implica scrisul – asta daca iti faci timp pentru asta.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Pentru tine, weekendul inseamna desfasurarea covorului rosu pentru musafiri speciali. Iti va face o placere imensa sa iti “pui la bataie” spatiul personal si sa fii gazda in casa ta cea super aranjata. Asta poate chiar sa insemne sa dai o tura si la cumparaturi noi pentru decoratiuni interioare, pentru ca locul sa arate tocmai bine. Atat doar tine minte : mai putin este de fapt mai mult. In entuziasmul tau, ai putea sa depasesti bugetul. Fie ca distrezi prietenii sau planifici o intalnire mai intima, weekendul se anunta unul pe care sa nu il uiti curand. Bucura-te !

Horoscop weekend. VARSATOR

Acesta poate fi unul din cele mai placute weekenduri din ultimul timp. In special daca te implici in activitatile tale favorite sau iesi la o intalnire fabuloasa. Nu este asa de frecvent pentru tine sa iti dai voie sa te rasfeti asa de mult si sa faci orice simti nevoia sa faci, deci pune pauza pe a fi adult si urmeaza-ti inima unde te duce ea. Distreaza-te cu suflet de copil. Daca ai pierdut contactul cu aspectul tau jucaus, petrece timp cu copii sau cu un prieten cu spirit liber. Daca speri sa stabilesti o conexiune de iubire, acum chiar este o perioada potrivita.

Horoscop weekend. PESTI

Ai putea decide sa sari peste distractie, jocuri si socializare daca apar oportunitati interesante de munca pentru tine. Poti primi, intr-adevar, posibilitati atractive, deci incepe sa investighezi proiectele sau pozitiile care sunt potrivite pentru tine. Tentatia este sa te implici in mai multe decat poti gestiona. Fii ponderat si echilibrat. Ceea ce te incanta azi, poate fi impovarator maine. Fa-ti si un masaj terapeutic sau iesi la spa sau la o calatorie scurta ca sa iti incarci bateriile complet.

