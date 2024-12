Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Pot exista cativa nori in relatia de cuplu, insa nu trebuie sa te dai batut. Evita confruntarile de orice fel si disputele juridice. Nu este indicat sa dai bani cu imprumut. Este o saptamana in care trebuie sa fii atent, calculat si mai ales perseverent. Nu lasa obstacolele sa te doboare.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Pot aparea ocazii favorabile si se vor deschide noi orizonturi. Nu sunt excluse promovari, mariri de salariu sau premieri. Cu toate ca nu vor lipsi nici momentele dramatice si tensionate, castigurile financiare se vor echilibra cu eventualele pierderi. Toate problemele ce vor aparea se pot rezolva usor cu calmitate si diplomatie. Incearca sa nu-ti pierzi cumpatul, indiferent ce se va intampla. Evita sa imprumuti sau sa dai cu imprumut bani!

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

O saptamana dominata de dragoste. Pot aparea si interese materiale multiple. Banii vor veni usor daca esti atent sa nu risti in afaceri paguboase. Da-ti voie si sa te relaxezi, iar performantele nu vor avea de suferit. In plan familial si profesional atmosfera se anunta armonioasa si calma.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Nu sunt surprize si nici probleme prea mari, dar ai grija sa nu-ti faci asteptari prea mari, ca sa nu fii dezamagit la final. Progresul va exista, insa totul se va face cu pasi mici. De aceea e nevoie de mai multa rabdare si de aranjarea planurilor cu minutiozitate, in detalii mici si bine puse la punct.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Ai nevoie de mai multa precautie. Nu risca inutil, fara sa cunosti toate elementele necesare. Altfel poti pierde sume de bani care sa te destabilizeze atat financiar, cat si emotional. Fii rabdator, actioneaza cu precautie si rabdarea iti va fi rasplatita. De asemenea, renunta la actele de impulsivitate si fii mai conservator in abordarea viitorului.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Norocul te va favoriza in tot ceea ce vei intreprinde si toate necazurile anterioare sunt pe cale sa se rezolve. Fii rabdator si nu le lasa in urma! Activitatea ta va fi recunoscuta de superiori, asa ca te poti astepta si la eventuale promovari, mariri de salariu sau premieri. Acasa sunt de asteptat multiple celebrari.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Poate aparea o promovare sau un sprijin real in cariera. Pot aparea mici probleme cu sanatatea, insa acestea nu te vor impiedica sa ai realizari marete. Verifica-ti periodic, insa, sanatatea. Nu sunt excluse nici castiguri financiare neasteptate.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Pentru nativii zodiei, aceasta saptamana nu va fi exact cum au planuit-o asa ca este nevoie sa ramana adaptabili, flexibili si sa faca maximum din tot ce exista acum. Partea buna a saptamanii este ca le aduce distractie, ras si sansele de a deveni mai apropiati de anumiti oameni speciali. In a doua parte a saptamanii, nativii trebuie sa se concentreze mai mult pe munca sau studiu si sa nu se teama sa ceara ajutor daca au nevoie de el.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Pentru nativii zodiei, acum este un timp in care trebuie sa faca pasi inainte. Unii tauri vor avansa in relatii de iubire iar pentru altii este vorba de o evolutie in cariera sau poate in gasirea unui nou job. Indiferent care sunt ambitiile lor, ar fi pacat sa rateze o asemenea energie pozitiva care circula acum pentru ei. De ce sa nu organizati ceva special in weekend ?

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Pentru nativii zodiei, energiile ii indeamna sa se organizeze bine in aceasta saptamana, scriu astrologii Sfatul Părinților. Este nevoie sa fie in varful performantei lor ca sa poata face fata tuturor solicitarilor acestei perioade. Macar un membru al familiei mai poate astepta. Va fi tot acolo si dupa ce si-au terminat toate prioritatile coplesitoare. In preajma mijlocului saptamanii, nativii zodiei trebuie sa comunice deschis daca vor sa consolideze o legatura de iubire sau ca o relatie speciala de prietenie sa ramana stabila. Relaxarea in weekend este necesara.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Pentru nativii zodiei, vor fi momente speciale in aceasta saptamana, asa ca le este indicat sa isi prioritizeze timpul cu familia sau cu o persoana speciala. Saptamana va incepe lent dar frecusuri si intarzieri pe la jumatatea saptamanii vor determina nativii sa intre in viteza mare ca sa faca fata la munca si cu sarcinile din jurul casei. Spre weekend, normalitatea va reaparea si vor fi in stare sa se bucure de planurile deja existente si de rezultatele acestora.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

Pentru nativii zodiei, energiile ii indeamna sa isi deschida mintea la idei noi. Unii se vor primi inspiratie prin media, in timp ce altii vor avea prietenii drept canal de transmitere a inspiratiei. De la jumatatea saptamanii in continuare, multi vor deveni creativi in preajma caselor lor sau isi vor pune imaginatia la treaba planificand evenimente sau calatorii. Weekendul va insemna timp in preajma familiei.

