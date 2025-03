Sobolan

Ar trebui sa-ti faci timp in aceasta saptamana sa rezolvi tot ce ai de rezolvat. Dar pentru a reusit acest lucru, trebuie sa fii foarte organizat. Nu te lasa ispitit sa te indepartezi de la programul tau, indiferent cine iti face propunerile. Spre mijlocul saptamanii, fii deschis unor idei noi. Nu se stie niciodata ce pot aduce. Weekend-ul este o perioada propice sa te relaxezi si sa te distrezi.

Bivol

Fii tu insuti. Fa un efort pentru a obtine ceea ce iti doresti. Este o perioada excelenta sa-ti faci planuri. Spre mijlocul saptamanii, se anunta o perioada prielnica romantismului. Daca esti singur, imbraca-te dragut, pune-ti pantofii cei noi si iesi in oras ca sa cunosti oameni noi.

Tigru

Acorda atentie realitatii cand iei decizii in aceasta saptamana. Nu iti poti baza actiunile viitoare pe vise si imaginatie. Mijlocul saptamanii se anunta aglomerat in plan casnic. Nu este exclusa o mutare in casa noua, o redecorare sau macar o reorganizare a dulapurilor. Weekend-ul iti aduce prilejul unor intalniri cu prietenii. Se anunta relaxare si distractie.

Iepure

Munceste asiduu si vei obtine rezultate. Atentie la cateva persoane care pot incerca sa-ti puna bete in roate. Mergi inainte si nu te opri din drumul tau. Viata personala e armonioasa, insa tot trebuie sa acorzi atentie persoanelor foarte dragi tie. Daca esti implicat intr-o relatie romantica, e nevoie de mai mult timp petrecut impreuna pentru a duce intelegerea si intimitatea la un nivel mai profund.

Dragon

Actioneaza cu tact toate situatiile ivite in relatiile tale. Pot apare cateva probleme de rezolvat cu rude apropiate sau prieteni dragi. Altfel, totul decurge intr-un ritm armonios. Fa ce-ti place. Poate chiar sa iei niste cursuri ca sa-ti puna in valoare talentul si creativitatea. Daca vrei in casa o atmosfera mai vesela, incearca sa o redecorezi in culori vibrante!

Sarpe

Ia-o mai usor saptamana asta. Ai muncit din greu, te-ai facut griji multe. Desi vei avea multe de facut, incearca sa le pui intr-o ordine a prioritatilor si sa acorzi timp si pentru odihna si relaxare. Dupa mijlocul saptamanii spre weekend, fa-ti planuri pentru a iesi impreuna cu prietenii sau familia. Sau poate sa dai o petrecere la tine acasa?! Orice initiativa in acest sens iti va face bine.

Cal

Invata sa razi la ceea ce nu merge asa cum ai fi sperat. Nu sunt lucruri pe care sa nu le poti face daca gandesti si actionezi pozitiv. Iar daca ceva nu depinde de tine pentru a fi reparat, atunci nu merita sa-ti bati capul. Nu te stresa inutil. Pastreaza-ti energia pentru a face doar lucrurile la care chiar poti contribui. Daca cei din jurul tau au nevoie de incurajari, fii acolo pentru ei!

Capra / Oaie

Gandeste inainte sa actionezi sau sa te implici in problemele altora. La locul de munca, este indicat sa iti vezi de treaba ta. Nu este momentul sa faci plangeri sau sa soliciti anumite schimbari. Jumatatea saptamanii iti aduce fete prietenoase si multa bucurie. Weekend-ul vine cu prilej de intalniri si conservatii cu rude sau prieteni apropiati.

Maimuta

Cea mai buna tactica pe care o poti aplica in aceasta saptamana este sa accepti noi responsabilitati, indiferent de unde vin. Le poti face fata admirabil. Daca esti singur, este timpul pentru o schimbare in atitudinea ta, mai ales in ceea ce priveste viata sociala. Ai nevoie de ceva nou si romantic in viata ta.

Cocos

Nu prea ai de ce sa-ti faci griji in aceasta saptamana, chiar daca pot aparea momente in care sa fie nevoie urgenta de tine, spun astrologii Sfatul Parintilor. Fa tot ce depinde de tine si vei reusi sa depasesti orice situatie. Pana la finalul saptamanii poti avea cateva idei creative care sa genereze niste rezultate extraordinare. Fii increzator si pune-le in aplicare!

Caine

Simti nevoia de mai multa stabilitate sentimentala. Dar pentru acest lucru trebuie sa-ti controlezi tendinta de gelozie. Nu te arata exagerat de posesiv. In plan profesional ai idei care ii vor incanta pe superiori. Acestia te vor asculta cu interes, dar ai grija sa nu folosesti un tot prea puternic. In weekend, fii atent la alimentatie. Evita mancarurile picante!

Mistret

Uneori chiar nu poti face totul intr-o zi. Nu trebuie sa te chinui atat de tare. Muncesti oricum din greu. Da-ti voie si sa te relaxezi. Organizeaza-ti mai bine prioritatile, iar lucrurile care nu sunt urgente le poti rezolva in etape. Cu cat de odihnesti mai mult, cu atat vei fi mai creativ si vei vedea si alte solutii si alte perspective asupra problemelor tale. Fii deschis!

