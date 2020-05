Horațiu Moldovan: ”La începutul săptămânii viitoare putem spera la DESCREȘTEREA numărului de cazuri de coronavirus”

”Daca urmarim graficul in ultimele zile, aproape ca se poate contura tendinta unui platou, deci ne indreptam spre o medie de pacienti confirmati pe zi cam de 300. Deci aparent suntem intr-o faza controlata, de progresie foarte lenta sau chiar de platou. In situatia ca acest lucru se stabilizeaza pe aceasta directie, cum dau impresia cifrele succesive ca s-ar intampla, atunci probabil ca spre sfarsitul acestei saptamani, inceputul saptamanii viitoare putem spera sa ne intalnim cu fenomenul descresterii acestor infectii si atunci putem vorbi de depasirea unui varf", a afirmat Horatiu Moldovan, marti seara, la un post TV.



El a spus ca in Romania procentul de vindecari este unul mare, iar rata mortalitatii cauzate de COVID-19 este mica, in comparatie cu alte tari europene.



"Obtinerea acestor rezultate este consecinta respectarii de catre populatie a masurilor pe care Ministerul Sanatatii si Ministerul de Interne le-au implementat. Daca ne relaxam prea mult, e posibil sa reaprindem focare", a adaugat Moldovan, scrie Ziare.com