O mare parte a acuzațiilor făcute de omul de afaceri se referă la amenințările și presiunile pe care cei doi generali le-ar fi făcut asupra sa.

Mai mult, Hideg a afirmat că și completul de judecată în fața căruia ajunge joi sunt două judecătoare, Corina Ciobanu și Mariana Constantinescu, pe care generalul Dumitru Dumbravă se lauda că le are sub control, potrivit Realitatea Plus.

"Este o suspiciune absolut rezonabilă. Completul 19 era desemnat în cazul meu din momentul în care am ieșit de la Tribunalul București și am fost preluat de Curtea de Apel. Domnul Dumbravă nu avea cum să se refere la altcineva, pentru că acest complet 19 era desemnat să mă judece pe mine, în acest proces absolut halucinant, "optimizat" de Parchetul European și de procurorii EPO România", a explicat Hideg la Realitatea Plus.



Avocații omului de afaceri vor depune o serie de documente și înscrisuri extrem de importante, în sprijinul solicitării de schimbare a completului și de strămutare a procesului.

"Am cerut recuzare, doamnele judecător nu au acceptat, iar eu bănuiesc că au făcut asta pentru că altfel și-ar fi recunoscut complicitatea sau vina, pentru că sunt prietenele domnului Dumbravă și ale domnului Coldea. Ulterior trebuie să aprobe șefa completului de la secția doua penală de la Curtea de Apel, dar nici dânsa nu a fost de acord. Probabil că a vrut să le apere ca nu cumva să se dea de înțeles că dânsele sunt concret în această gașcă nebună de optimizări."

Hideg a precizat că încrederea sa în justiția din România este "aproape zero", după ce viața i-a fost distrusă, iar afacerile mele falimentate.