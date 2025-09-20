„Cu toții am ajuns la concluzia că trebuie să reducem aceste cheltuieli. Cum putem reduce? Putem reduce desființând posturile ocupate, 10% asta înseamnă la 130.000 aproape de posturi în administrația locală, 13.000 de posturi sau reducând cheltuielile tot cu 10%, dar nici acolo nu poți să reduci uniform. De aceea marea majoritate, cel puțin până la această oră din Coaliție, am agreat să reducem numărul de posturi ocupate, fiindcă are un efect mai rapid, imediat și nu cred că este o catastrofă pentru administrația locală.

Nu este agreată această variantă în coaliție de toți participanții și acest lucru trebuie spus. Sunt unii care doresc tăierea cheltuielilor 10% și să dai liber la primar, dar și acolo trebuie să stabilești limita minimă, maximă, că nu merge altfel. Alții cred că trebuie să mergem pe desființarea acestor posturi ca să avem un rezultat mai rapid. Eu mă număr printre cei care spun că trebuie să reducem posturile efectiv ocupate”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că România ar funcționa și cu 20% mai puțini angajați în administrația publică centrală și cu 10% mai puțini în administrația locală.

„Nu trebuie să ne ascundem după degete. România ar funcționa și dacă noi la administrația locală, scoatem 13.000 de posturi și 20% din administrația centrală. Poate reușim să creștem eficiența. Important este statul să lucreze pentru cetățeni și poate lucra. Au demonstrat câteva autorități locale”, a precizat liderul UDMR.