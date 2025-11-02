Într-un interviu acordat unui post TV, Florin Manole a afirmat că nu este „adversarul acelor oameni (angajații străini – n.r.), pentru că ei plătesc taxe și muncesc onest în această țară.

În același timp însă, având în vedere că Institutul Național de Statistică ne-a transmis faptul că există posibilitatea de a avea un anumit număr de disponibilizări în anul viitor, am considerat de cuviință ca, în anticiparea acestor probleme sociale, să avem cât mai multe locuri de muncă disponibile pentru cetățenii români”, a declarat ministrul Muncii.

În cadrul discuțiilor legate de salariul minim, sindicatele au acuzat faptul că, prin creșterea numărului de angajați străini, patronii ar pune presiune pe angajații români să accepte salarii mai mici și condiții de muncă mai grele.

