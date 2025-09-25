Liderul AUR, George Simion, și-a exprimat solidaritatea cu muncitorii disponibilizați de la combinatul ArcelorMittal Hunedoara.

„Vă felicit pentru acțiunea voastră de ieri, pentru că v-ați asumat riscuri, pentru că sunteți oameni demni, oameni muncitori care trebuie să fie respectați și nu aruncați la gunoi și ignorați”, a declarat Simion în fața protestatarilor.

El a cerut public ca prim-ministrul, ministrul energiei, ministrul economiei și ministrul muncii să vină personal la Hunedoara pentru a discuta cu oamenii afectați de disponibilizări. „De asta am venit și eu. Să ridic lanțul alături de voi, să trag un semnal de alarmă și să le zic decidenților de la București, care stau în fotolii moi și dau din umeri că nu se poate face nimic, să-și miște fundul aici”, a spus liderul AUR.

În timpul intervenției, Simion a reluat apelul la mobilizare civică: „Dacă nu luptăm noi pentru drepturile noastre, n-o să o facă nimeni altcineva.” Protestatarii au scandat „Jos Bolojan”, exprimând nemulțumirea față de autoritățile locale și centrale.

Referindu-se la situația politică actuală, Simion a transmis că, „dacă mai rămâne în funcție acest prim-ministru care tot zice că pleacă, să vină aici și să rezolve problema oamenilor.” El a subliniat că muncitorii nu sunt violenți, ci „doar vor să lucreze în țara lor.”

Situație critică la Combinatul siderurgic Hunedoara. Proprietarul indian a disponibilizat sute de angajați, dar refuză să vândă afacerea

După ce gigantul indian ArcelorMittal a disponibilizat aproape 500 de angajați, compania pare să respingă orice variantă de continuare a activității. Primarul din Hunedoara și-a exprimat suspiciuni, afirmând că adevăratul scop ar fi dezafectarea uzinei și valorificarea fierului vechi. De asemenea, actualul proprietar ar fi refuzat mai multe oferte venite din partea unor investitori din Turcia și Olanda, interesați să preia și să relanseze activitatea combinatului.

La începutul lunii septembrie, compania mamă ArcelorMittal a anunțat că scumpirea energiei electrice, precum și prețurile mai mici ale importurilor din afara Uniunii Europene au făcut imposibilă menținerea unității pe linia de plutire. Ca urmare, 477 de angajați vor fi afectați de închiderea unității, iar o parte dintre aceștia vor fi păstrați temporar pentru protejarea activelor până la dizolvarea entității juridice.

ArcelorMittal Hunedoara oprește temporar producția. Prețurile ridicate la energie, printre problemele care au pus pe butuci gigantul