”Anul acesta Fondul de rezervă a fost folosit strict pentru ceea ce privește legea, până când am fost eu ministru și sunt convins că această politică poate fi dusă mai departe. Eu exclud ca acest Guvern să folosească Fondul de rezervă pentru scopul de a plăti zeci de miliarde de lei cu altă destinație decât cele prevăzute. Da, astăzi sunt unități administrativ-teritoriale care din diverse motive au nevoie de susținere, se va analiza acest lucru. Sunt UAT-uri care au corecții financiare, de exemplu, pe fonduri europene, sunt UAT-uri care au alte probleme, dar nu sunt de acord ca cei care și-au bugetat greșit salariile să primească sprijin, pentru că este foarte clar cu câți angajați pleci la drum în ianuarie ca unitate administrativ-teritorială, ca primărie, și eu nu concep ca cineva să nu fie în stare să-și calculeze bugetul de salarii până la sfârșitul anului. Exclus această variantă”, a spus vicepremierul într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a mai arătat că măsurile privind reducerea deficitului bugetar vor fi aplicate pe o perioadă de un an și jumătate.

Tanczos Barna: ”Suntem în faţa unei provocări majore în ceea ce priveşte viitorul fiscal bugetar al ţării”



„Acest prim pachet înseamnă câteva majorări de taxe, de impozite. În niciun caz nu se pune problema ca an de an să majorăm cu două procente TVA. (...) În momentul de față vorbim de această perspectivă de un an și jumătate, cu siguranță undeva la jumătatea anului viitor, spre sfârșitul anului viitor se va face analiza. Eu sunt convins că este suficient acest pachet pe aceste elemente. Săptămânile celelalte vin celelalte două pachete care înseamnă limitare de privilegii, eliminare de venituri acolo unde au fost exagerări, înseamnă reduceri de buget la anumite instituții care pe segmentele de personal, de exemplu, nu au aplicat legea până acum, iar Corpul de Control a făcut controale la instituțiile care nu au creat posturile vacante, de exemplu, care au fost bugetate. Lucrurile intră pe un făgaș normal și vin și celelalte două pachete. Cu siguranță nu discutăm în momentul de față de altă perspectivă decât de un an și jumătate”, a afirmat ministrul Finanțelor, citat de Agerpres.



Tanczos Barna a spus și că reducerea bugetului alocat partidelor se află în atenția formațiunilor din coaliție.



”Referitor la bugetul pentru partide, în ianuarie eu am propus ca acest buget să se reducă cu 20%. Este o primă reducere și este în atenția coaliției această temă”, a declarat vicepremierul.

Tanczos Barna: ”Elementul cel mai important în ultimele 6 luni, recâștigarea încrederii în Guvernul României și în economia României”