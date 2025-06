”Elementul cel mai important în ultimele șase luni a fost recâștigarea încrederii în Guvernul României și în economia României pe plan internațional și intern. Acest lucru s-a reflectat și în tendința de scădere a dobânzilor în perioada februarie-martie-aprilie. Cu siguranță am fost afectați și de șocurile externe, printre care, de exemplu, războiul pe taxe vamale dintre SUA și Uniunea Europeană. În același timp și războaiele care sunt desfășurare, din păcate foarte aproape de granițele noastre sau la o apropiere relativă, ne afectează în continuare. Recâștigarea încrederii s-a manifestat și în evaluările agenților de rating în cursul primăverii și început de primăvară. Acest lucru trebuie menținut în continuare, trebuie să venim cu un pachet de măsuri cu care putem să păstrăm această traiectorie, chiar dacă suntem pe un outlook negativ, să nu ajungem în niciun caz la downgrade. Acest lucru poate fi evitat cu un pachet de măsuri pe creșterea veniturilor și de slăbire, de reducere a costurilor de funcționare a statului român”, a spus Tanczos Barna, după ceremonia de predare - primire a mandatului de la Ministerul Finanțelor.

Politicianul a subliniată că, în același timp, echilibrul bugetar trebuie menținut în continuare.

”Nu pot să concep ca, într-o asemenea situație, ministerele să nu facă reformă, să nu reducă cheltuielile de funcționare și să nu anulăm privilegii. Acestea sunt cele mai importante măsuri care trebuie luate în viitorul apropiat. Am fost într-o perioadă mai complicată, ok, era campanie electorală, am avut alegeri prezidențiale, am fost foarte aproape de un dezastru politic, am scăpat de acest dezastru, suntem partide pro-europene în această coaliție și trebuie să mergem mai departe cu acest pachet de măsuri pentru a stabiliza bugetul pe partea de venituri și pentru a reduce cheltuielile. Și al treilea element foarte important, acest pachet trebuie gândit în așa fel încât să păstrăm această minimă creștere economică pe care o constatăm și acum”, a mai spus Tanczos Barna.

Totodată, oficialul a menționat că în ciuda turbulențelor internaționale, avem o economie care este într-o ușoară creștere, stabilă, robustă, performantă și această economie trebuie susținută astfel încât să treacă peste perioada care urmează.