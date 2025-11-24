Premierul Ilie Bolojan a explicat că măsura a fost ajustată pentru a reflecta observațiile Curții Constituționale și nevoia de personal în anumite domenii.

Guvernul a publicat proiectul care introduce această limitare, dar păstrează posibilitatea ca angajații să continue activitatea până la vârsta de 70 de ani, dacă angajatorul este de acord.

Măsura vizează angajații plătiți din fonduri publice, inclusiv cei din companii de stat, regiile autonome și autorități de reglementare. Pensia specială sau militară se va reduce cu 85% pe perioada în care persoanele respective continuă să lucreze, astfel încât să primească doar 15% din pensie pe lângă salariu.

Categoriile exceptate de la această regulă

- Parlamentarii;

- magistrații de rang înalt;

- oameni din conducerea unor instituții-cheie (ASF, ANRE, AEP, BNR, ANCOM etc.);

- persoanele numite prin decizii prezidențiale legate de CSAT pot cumula pensia integrală cu salariul pe durata mandatului sau activității;

- profesorii și medicii nu sunt afectați de restricții, pentru a evita deficitul de personal în aceste sectoare esențiale.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că există situații justificative pentru continuarea activității după pensionare, mai ales în zone rurale sau județe mici, unde înlocuirea specialiștilor este dificilă.

El a condamnat însă situațiile abuzive când persoane ies la pensie înainte de termen și revin imediat în alte poziții publice, considerând acest lucru inacceptabil.

Executivul urmează să finalizeze proiectul de lege și se pregătește să își asume răspunderea în Parlament pe reforma pensiilor magistraților, în funcție de avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Există posibilitatea ca această procedură să înceapă până la sfârșitul săptămânii, dacă avizul sosește în termenul stabilit de 30 de zile.