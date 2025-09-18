Măsura este legată de realizarea proiectului „Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6: 1 Mai – Otopeni)”.

Detaliile transferului

Suprafața vizată are 1.078 de metri pătrați și se află pe Șoseaua București–Ploiești. Terenul are o valoare de inventar de 830.491 de lei. Deși face parte din domeniul public al statului, imobilul se află în prezent în administrarea SIE.

Datele de identificare ale acestuia sunt clasificate, fiind încadrate la categoria imobilelor cu destinație specială. Transferul se va realiza conform Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, care permite schimbarea dreptului de administrare prin hotărâre de guvern, atunci când obiectivul are importanță națională. Predarea-preluarea între cele două instituții va fi făcută prin protocol, într-un termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ.

Proiectul Magistralei 6

Magistrala 6 de metrou este considerată una dintre cele mai mari investiții în infrastructura Capitalei. Aceasta are ca obiectiv conectarea rețelei existente de metrou cu Aeroportul Henri Coandă. Linia va deservi zone aflate în plină dezvoltare, precum Băneasa și Otopeni, și va funcționa ca un coridor de transport între centrul orașului și aeroporturile Băneasa și Otopeni.

Nota de fundamentare menționează că această magistrală va pune la dispoziția bucureștenilor și vizitatorilor un mijloc de transport rapid, sigur și confortabil, în timp ce va stimula creșterea economică a nordului Capitalei. Traseul proiectului include zone de interes major, precum spații de afaceri, zone expoziționale, centre comerciale și spații de agrement.

Situația juridică a terenului

Documentația transmisă precizează că terenul supus transferului nu are sarcini, nu face obiectul unor revendicări sau cereri de restituire și nu se află implicat în litigii. Odată cu adoptarea hotărârii, inventarul bunurilor din domeniul public al statului va fi actualizat, iar Ministerul Transporturilor și SIE vor modifica datele referitoare la valoarea și administrarea imobilului.

Contextul proiectului

Magistrala 6 a presupus și alte etape similare în trecut, implicând exproprieri și suplimentări de fonduri. În 2017, prin Hotărârea de Guvern nr. 496, a fost aprobat coridorul de expropriere. Ulterior, în 2022, Guvernul a decis suplimentarea bugetului alocat despăgubirilor. Transferul de teren din prezent reprezintă o etapă suplimentară necesară pentru ca proiectul să continue conform planului.

