Nucleul intervenției Executivului este limitarea adaosului comercial practicat de operatorii economici (producători, importatori, distribuitori și comercianți) la benzină și motorină. Valoarea maximă admisă va fi cea medie înregistrată în anul 2025 de fiecare operator în parte, măsură menită să descurajeze comportamentele speculative și creșterile nejustificate de prețuri.

Operatorii trebuie să comunice Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) valoarea medie anuală a adaosului din 2025 în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de președinte (care va fi scos în 3 zile de la publicarea OUG-ului).

Sancțiuni: Depășirea limitelor de adaos va atrage amenzi între 0,5% și 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancționării.

Restricții la export și flexibilizarea biocarburanților

Pentru a asigura necesarul intern de consum, especially în contextul unui dezechilibru structural (excedent de benzină, deficit de motorină), exportul de țiței și motorină va putea fi realizat doar cu acordul prealabil scris al Ministerului Economiei și al Ministerului Energiei.

Exporturile efectuate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amenzi între 5% și 10% din cifra de afaceri, plus confiscarea bunurilor implicate.

În paralel, se introduce posibilitatea reducerii conținutului de biocarburanți din benzină de la 8% la un minim de 2%, pentru a evita riscurile de aprovizionare.

Monitorizare riguroasă și repoziționare succesivă

Măsurile vor fi verificate luni de către un mecanism de raportare obligatorie: operatorii economici vor transmite lunar (în maxim 20 de zile de la încheierea lunii) rapoarte detaliate privind prețurile și aplicarea normelor către Consiliul Concurenței, ANAF, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Ministerul Energiei.

Perioada de aplicare a situației de criză (3 luni) poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult 3 luni, atâta timp cât persistă circumstanțele care au determinat dezechilibrul, iar impactul va fi evaluat periodic pentru ajustări.

Modificări și la piața gazelor naturale

OUG conține și ajustări legislative pentru piața gazelor naturale, vizând eliminarea ambiguităților și previne blocajele operaționale. Se instituie un mecanism clar de repartizare proporțională a cantităților disponibile, în funcție de consumul estimat al clienților fiecărui furnizor, cu reguli explicite de calcul al stocurilor minime și de ajustare periodică.

Grupul de lucru constituit de Guvern va continua monitorizarea conjuncturii internaționale pentru a propune noi măsuri adaptate evoluției crizei carburanților.