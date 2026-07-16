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Politica· 2 min citire
Grindeanu, replică tăioasă pentru Ciucu: „Eu n-am fost acuzat de DNA că am luat șpagă”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un contraatac puternic la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe fondul unor atacuri recente din spațiul public.
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