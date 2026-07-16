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Politica· 2 min citire

Grindeanu, replică tăioasă pentru Ciucu: „Eu n-am fost acuzat de DNA că am luat șpagă”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 23:17

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un contraatac puternic la adresa primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe fondul unor atacuri recente din spațiul public.

Liderul social-democrat a pus accentul pe transparența averii sale și a scos în evidență problemele de natură penală cu care se confruntă edilul Bucureștiului, trasând o linie clară de demarcație între situațiile lor juridice.

Grindeanu a respins ferm orice suspiciune legată de modul în care și-a dobândit bunurile, argumentând că parcursul său în administrație a fost mereu însoțit de verificări riguroase.

Grindeanu: „Orice chestiune pe care o am e justificată”

„Să știți că eu am crescut la țară, am crescut la bloc. Orice chestiune pe care o am e justificată. Nu sunt un om bogat, dar nu sunt nici un om sărac”, a explicat acesta.

Liderul PSD a subliniat că declarațiile sale de avere sunt publice și complet transparente, reflectând fidel parcursul său politic vast, care a inclus funcții de viceprimar, președinte de Consiliu Județean, ministru și prim-ministru.

Atac la Ciucu: „Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro”

Grindeanu a precizat că, în ciuda anilor petrecuți în linia întâi a politicii, nu a avut niciodată probleme de integritate, făcând o paralelă dură cu anchetele care îl vizează pe edilul Capitalei.

„E o diferență mare între mine și dânsul. Eu n-am fost acuzat de către DNA că am luat șpagă sute de mii de euro. În acest moment domnul Ciucu este suspect, este inculpat într-un dosar că a luat șpagă de la niște dezvoltatori imobiliari. Restul este gargară”, a conchis liderul social-democrat.

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