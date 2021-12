Realitatea PLUS

"Şi-a luat puşcă. Este fost militar și când a plecat şi-a luat pușcă. Nu știu. Sunt sigur că a respectat legea. Ca să explic mai bine, nu e timişorean şi avea diverse lucruri pe aici. Ca să transporţi o puşcă pe calea aerului e nevoie de autorizaţie”, a afirmat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD).

Ministrul Transporturilor a adăugat că în data de 5 ianuarie va avea loc Adunarea Acţionarilor în cadrul căreia se va lua o decizie în privinţa conducerii Aeroportului Timişoara.

Potrivit G4Media.ro, în urmă cu două săptămâni, Sorin Grindeanu a avut o discuţie cu directorul Aeroportului Timişoara, Dorel Grădinaru în care i-a solicitat o autoevaluare, după ce 46 de angajaţi ai aeroportului au plecat din instituţie şi în locul lor au fost angajate 64 de persoane.

„Am avut o discuţie cu domnul director al Aeroportului apropo de modul în care e gestionată activitatea acolo, de nemulţumirile pe care le am, şi nu sunt puţine, şi de cum vede dumnealui activitatea sa în perioada următoare. O autoevaluare i-am cerut. O aştept. Are maximum o săptămână. Sunt multe de reproşat. De la chestiuni simple, chiar vorbeam şi cu domnul prefect mai devreme şi cu colegii mei. Când vin cu avionul de la Bucureşti, de obicei îl folosesc cel de seară, vă dau chestiuni simple, care îţi arată de când intri într-un aeroport dacă există preocupare sau nu. E câte o singură lampă în tavan deschisă, linoleumurile toate arată de parcă a trecut Al Doilea Război Mondial pe acolo – chestiuni simple. Chestiunile mai grele: nu am înţeles de ce, în perioadă de pandemie, care a afectat traficul aerian nu doar la Timişoara, ci peste tot, cheltuielile de personal au crescut. Au plecat 46 de oameni din aeroport şi au venit 64 având în vedere că cifra de afaceri a aeroportului a scăzut cu 30%. Sunt semne de întrebare”, declara Grindeanu la acea vreme.