„Metrorex a finalizat prima runda de discutii cu sindicatul. Discutiile cu sindicatul USLM s-au finalizat marti, 30 martie, cu aceleasi concluzii precum cele stipulate in procesul verbal de vineri, ziua actiunii ilegale, care a dus la blocarea metroului.

In cadrul discutiilor, directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, a reiterat ca, la acest moment nu se vor opera disponibilizari.

Situatia economica a companiei va fi pe agenda unei discutii viitoare, insa ea ramâne neschimbata. Metrorex trebuie sa isi asaneze problemele financiare. Matematica nu este subiect de negociere, iar dezechilibrele dintre venituri si cheltuieli trebuie aduse in parametrii bugetari stabiliti prin lege.

De asemenea, legea nu este subiect de negociere.

Pe perioada discutiilor cu sindicatul, actiunea disciplinara interna la adresa participantilor la actiunea ilegala de blocare a metroului este suspendata, conform procesului verbal semnat la Prefectura Bucuresti. Acesta stipuleaza ca perioada de discutii are termen data de 05 aprilie.

Celelalte actiuni de natura penala si cele menite sa recupereze prejudiciul cauzat companiei inainteaza firesc”, arată comunicatul METROTEX.

Discuțiile dintre USLM și Metrorex vor dura până în 5 aprilie.

