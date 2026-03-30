Deși mulți încearcă să economisească, specialiștii atrag atenția că pierderile apar adesea din obiceiuri aparent banale, dar care se dovedesc costisitoare pe termen lung. Un stil de condus adaptat și câteva ajustări simple pot face diferența.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât prețurile la carburanți continuă să crească. În ultimele luni, benzina a înregistrat o majorare medie de 17,4%, ceea ce înseamnă că un rezervor de 50 de litri costă acum cu aproximativ 69,5 lei mai mult decât în urmă cu o lună.

În cazul motorinei, lucrurile stau și mai complicat, cu o creștere de 25,2%, ceea ce adaugă în jur de 104 lei în plus pentru un plin. La începutul anului 2026, prețurile medii erau semnificativ mai mici, iar diferența se simte deja în buzunarul șoferilor.

Stilul de condus face diferența: greșeala care costă cel mai mult

Unul dintre cele mai mari consumatoare de combustibil este condusul agresiv. Accelerațiile bruște, frânările puternice și viteza excesivă nu doar că afectează siguranța, dar și consumul.

Eficiența motorului scade vizibil la viteze de peste 80 km/h, iar în traficul urban, un stil agresiv poate reduce autonomia chiar și cu până la 40%. Alternativa este simplă: menținerea unei viteze constante și folosirea sistemului de cruise control, atunci când condițiile permit acest lucru.

Alegerea greșită a combustibilului te poate costa inutil

Mulți șoferi sunt tentați să aleagă combustibil premium, în ideea că acesta ar aduce performanțe mai bune. În realitate, dacă mașina nu necesită un astfel de combustibil, diferențele sunt minime sau inexistente în ceea ce privește consumul.

Pentru majoritatea autoturismelor, combustibilul standard rămâne alegerea optimă din punct de vedere al costului, fără a afecta performanța.

Detalii ignorate care cresc consumul fără să îți dai seama

Presiunea din anvelope este un alt factor esențial. Dacă acestea nu sunt umflate corespunzător, rezistența la rulare crește, iar motorul este nevoit să consume mai mult combustibil.

Anvelopele pierd presiune în mod natural, iar temperaturile scăzute pot agrava problema. Verificarea periodică devine astfel o măsură simplă, dar eficientă pentru reducerea consumului.

Un alt aspect ignorat frecvent este greutatea suplimentară din mașină. Bagajele uitate în portbagaj sau suporturile montate pe plafon cresc consumul. În medie, eficiența scade cu aproximativ 1% pentru fiecare 45 kg în plus, iar accesoriile de pe acoperiș afectează aerodinamica la viteze mari.

Planificarea traseului, o metodă simplă de economisire

Drumurile neplanificate duc la ocoluri inutile, timp pierdut și consum mai mare. Utilizarea aplicațiilor de navigație pentru optimizarea traseului poate reduce semnificativ numărul de kilometri parcurși.

În plus, combinarea mai multor drumuri într-o singură deplasare reduce numărul de porniri la rece, ceea ce contribuie la economii importante de combustibil pe termen lung.

Aer condiționat sau geamuri deschise? Alegerea contează

Un alt factor care influențează consumul este modul în care este folosit sistemul de climatizare. Aerul condiționat poate crește consumul cu până la 10%, însă nici geamurile deschise nu sunt o soluție universală.

La viteze mici, geamurile deschise pot fi o opțiune eficientă. În schimb, la viteze mari, acestea creează rezistență la înaintare și pot crește consumul. Soluția optimă este adaptarea: geamuri deschise în oraș și aer condiționat pe drumuri rapide.

Micile obiceiuri care fac diferența în timp

Într-un context în care prețurile continuă să crească, fiecare decizie contează. Obiceiurile zilnice ale șoferilor pot influența semnificativ cât combustibil consumă o mașină.

Prin ajustări simple în stilul de condus și prin atenție la detalii, costurile pot fi reduse, iar eficiența crește fără investiții suplimentare majore.

