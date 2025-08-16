Noul pachet legislativ se concentrează atât pe abateri minore, cât și pe comportamente extrem de periculoase. Utilizarea telefonului mobil la volan se va sancționa cu 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună. În schimb, depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă poate aduce o amendă uriașă de 8.000 de euro, iar permisul poate fi retras pentru patru ani. Autoritățile subliniază însă că doar legislația nu este suficientă: schimbarea reală depinde de atitudinea șoferilor.

Reacții din rândul publicului

Localnicii și turiștii privesc noile măsuri cu un optimism precaut. Mulți speră că sancțiunile dure vor conduce la drumuri mai sigure, însă scepticismul persistă. „Folosirea telefonului mobil în timpul condusului crește semnificativ riscul de accidente. Sancțiunile mai aspre sunt necesare, dar eficiența lor depinde și de conștientizarea publică”, a declarat o persoană intervievată de Novinite. Un martor din Muntenegru a împărtășit o tragedie personală legată de condusul cu telefonul în mână și a subliniat că bunul-simț la volan poate salva vieți.

Investiții masive în infrastructură

Grecia nu se limitează doar la înăsprirea legilor. Autostrada Egnatia Odos, frecventată de turiști români după aderarea Bulgariei la Schengen, a fost modernizată cu radare fixe, suprafețe antiderapante și sisteme de taxare electronică pentru a fluidiza traficul. Oficialii avertizează însă că infrastructura nu poate compensa lipsa de disciplină a șoferilor.

Rolul educației rutiere

Institutul pentru Siguranță Rutieră „Panos Milonas” joacă un rol crucial în promovarea comportamentului responsabil la volan. Președinta organizației, Vasiliki Danili-Milona, amintește că între 2012 și 2021 Grecia a reușit să reducă victimele rutiere cu 54%, depășind media europeană. Totuși, după pandemie, statisticile au început să crească din nou, înregistrându-se 665 de decese anul trecut.

Institutul colaborează cu organizații din Bulgaria și Slovenia pentru a preveni condusul sub influența alcoolului sau a drogurilor, în special în rândul tinerilor. Prin programe comune și campanii educaționale, autoritățile speră să transforme treptat cultura rutieră și să încurajeze un comportament responsabil la volan.

