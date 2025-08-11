Construcția face parte dintr-un proiect de infrastructură de amploare care include și Huajiang Grand Canyon Bridge — viitorul cel mai înalt pod din lume, cu o înălțime de 625 de metri (2.051 de picioare) peste valea râului Beipan. Deși podul încă nu a fost inaugurat, imaginile cu autostrada care îl va deservi au devenit virale, atrăgând atât admirația, cât și criticile internauților.

Provincia Guizhou este alcătuită în proporție de aproximativ 92% din munți și stânci abrupte, ceea ce o transformă într-un loc spectaculos pentru fotografi, dar dificil pentru șoferi. Din acest motiv, proiectele rutiere majore, precum autostrada Lu’an și podul Huajiang, au fost prezentate drept soluții pentru a scurta timpii de deplasare. Totuși, specialiști în protecția mediului au contestat metoda aleasă, acuzând distrugerea ireversibilă a peisajului natural.

Planificatorii susțin că topografia zonei nu le-a oferit alternative viabile și că „tăierea” munților a fost singura variantă pentru a construi traseul. Pe de altă parte, voci critice afirmă că existau opțiuni mai puțin drastice, chiar dacă ar fi costat mai mult sau ar fi durat mai mult.

Discuția a ajuns și pe rețelele de socializare, unde fotografii și videoclipuri cu autostrada Lu’an au aprins un val de reacții. O parte dintre utilizatori au lăudat ingeniozitatea inginerilor chinezi și viteza de execuție, în timp ce alții au condamnat „mutilarea” formațiunilor naturale pentru realizarea unei rute rutiere.

