Grecia măturată de ploi torențiale și furtuni cu grindină
În ultimele 24 de ore, insulele grecești din nord-estul Mării Egee au fost lovite de ploi torențiale și furtuni cu grindină, care au provocat inundații extinse. Autoritățile locale au anunțat, marți, că au fost înregistrate pagube majore la mai multe locuințe, magazine, dar și culturi agricole. 

Orașul Kalloni, din insula Lesbos, a fost printre cele mai grav afectate, străzi, case și zeci de magazine fiind inundate după revărsarea râului Tsiknias.

În unele zone, nivelul apei a atins până la 1,3 metri, iar echipele de intervenție au lucrat ore întregi pentru a evacua apa din clădiri.

Responsabili locali au precizat că inundațiile au fost agravate de aluviunile care blocau un pod aflat în apropiere.

De asemenea, podul istoric Kremastis a suferit avarii, după ce a fost lovit de un container de mari dimensiuni adus de viituri.

În Samos, o furtună puternică care s-a abătut asupra insulei în timpul nopții a adus ploi torențiale și grindină ”de mărimea unor nuci mici”, potrivit autorităților.

Vremea extremă a inundat locuințe, a avariat drumuri, iar grindina abundentă a distrus culturi de măslini chiar în plin sezon de recoltare.

Autoritățile locale au solicitat guvernului ajutor financiar de urgență pentru repararea infrastructurii și sprijinirea fermierilor afectați.

De câțiva ani, Grecia se confruntă cu un număr tot mai mare de fenomene meteorologice extreme, pe care oamenii de știință le atribuie schimbărilor climatice.