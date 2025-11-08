„Apărarea civilă din Paraná regretă să anunţe că cinci decese au fost deja confirmate în urma tornadei” care a lovit Rio Bonito do Iguaçu, a declarat apărarea civilă într-un comunicat trimis AFP.

Potrivit imaginilor difuzate de mass-media, vântul a răsturnat mai multe maşini şi a distrus case întregi în localitatea situată la aproximativ 300 de kilometri de celebrele cascade Iguaçu.

👀 More footage from Rio Bonito do Iguaçu, Paraná, Brazil, shows extensive destruction after a powerful tornado struck late this afternoon 🌪️pic.twitter.com/HSi93dYCfa — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 7, 2025

„Primele informaţii indică, de asemenea, că există 30 de răniţi în stare gravă şi moderată şi aproximativ 100 de răniţi uşor”, au precizat autorităţile.

Daunele s-au concentrat în Rio Bonito do Iguaçu, care are 14.000 de locuitori, potrivit Sistemului de tehnologie şi monitorizare a mediului din Parana. Organismul a estimat că vânturile au atins acolo viteze între 180 şi 250 km/h. Copacii au fost smulşi şi chiar case din beton s-au prăbuşit.

La rândul său, guvernatorul statului Paraná, Ratinho Junior, a anunţat că forţele de securitate erau în alertă, mobilizate şi monitorizau localităţile afectate de furtunile violente.

Institutul Naţional de Meteorologie menţine o alertă de „pericol de furtună” în tot statul Paraná, precum şi în statele sudice Santa Catarina şi Rio Grande do Sul, la graniţa cu Argentina şi Uruguay.