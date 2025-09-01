Cum s-a produs tragedia?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 07:00. Persoana care a sunat a anunțat că într-unul dintre vehicule, respectiv autoturismul, se află o victimă încarcerată și inconștientă.

La locul accidentului au fost trimise de urgență echipaje de pompieri din cadrul Stației Aleșd, cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD tip B2. De asemenea, a intervenit echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD Oradea și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

„Pompierii au acționat pentru extragerea șoferului rămas blocat în autoturism, însă, din păcate, medicii au constatat decesul acestuia. Pasagera din aceeași mașină a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Bihor”, au precizat reprezentanții ISU Bihor.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.