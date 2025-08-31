Grav accident rutier după ce un șofer a ieșit din curte fără să se asigure: victimele sunt două persoane

Un accident de circulație s-a produs duminică pe drumul național DN 15D, la ieșirea din municipiul Vaslui către localitatea Chișmeaua Moldovencei.

Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit primelor informații, două autoturisme au fost implicate în eveniment, după ce unul dintre ele ar fi ieșit dintr-o curte fără să se asigure. În urma impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

Imagine

                                                         Accident grav în Vaslui / Sursa foto - ISU

La locul accidentului intervin pompierii vasluieni cu o autospecială de stingere și cinci subofițeri, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Echipele de intervenție acționează atât pentru acordarea de ajutor victimelor, cât și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

În prezent, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.