Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit primelor informații, două autoturisme au fost implicate în eveniment, după ce unul dintre ele ar fi ieșit dintr-o curte fără să se asigure. În urma impactului, două persoane au fost rănite și primesc îngrijiri medicale la fața locului. Din fericire, nicio persoană nu a rămas încarcerată.

Accident grav în Vaslui / Sursa foto - ISU

La locul accidentului intervin pompierii vasluieni cu o autospecială de stingere și cinci subofițeri, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). Echipele de intervenție acționează atât pentru acordarea de ajutor victimelor, cât și pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor.

În prezent, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.