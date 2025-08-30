Opt persoane implicate, două încarcerate

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma impactului au fost implicate opt persoane, dintre care două au rămas încarcerate și au necesitat intervenția echipajelor de descarcerare.

La fața locului au fost mobilizate forțe consistente de salvare: o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD ale ISU Giurgiu, două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță, precum și o unitate de terapie intensivă mobilă și alte două ambulanțe SMURD trimise în sprijin de ISU București-Ilfov.

Grav accident pe A1 / Sursa foto - ISU Giurgiu

Cinci persoane duse la spital

După evaluarea victimelor, autoritățile au confirmat că cinci persoane – patru adulți și un copil – au fost transportate la spital pentru investigații medicale de specialitate. Toate erau conștiente și cooperante în momentul preluării de către echipajele de urgență.

Ulterior, Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

Trafic restricționat pe autostradă

Pe durata intervenției, circulația rutieră pe autostrada A1, în zona producerii accidentului, a fost restricționată, ceea ce a dus la formarea de coloane de mașini. Poliția rutieră a acționat în zonă pentru dirijarea traficului și fluidizarea circulației.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța respectării regulilor de viteză și păstrarea distanței regulamentare, pentru a preveni tragedii similare.