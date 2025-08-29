Accidentul s-a produs vineri după-amiază. La fața locului a fost trimis un echipaj medical, care l-a transportat pe minor la Spitalul Municipal din Huși. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Vaslui, copilul prezenta un traumatism cranian sever, iar starea sa rămâne critică. Nu se știe cât timp a zăcut pe asfalt înainte de a fi găsit.

Avertismente privind folosirea trotinetelor electrice

Cazul readuce în atenție pericolele generate de trotinetele electrice utilizate de minori. Polițiștii au transmis recent recomandări clare pentru părinți și tineri:

trotinetele electrice pot fi conduse pe drumurile publice doar de persoane cu vârsta de peste 14 ani;

între 14 și 16 ani, casca de protecție este obligatorie pe carosabil;

vehiculele pot circula exclusiv pe piste de biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumuri cu limită de viteză de maximum 50 km/h;

este interzisă circulația pe trotuare și transportul pasagerilor;

trotinetele trebuie folosite cu ambele mâini pe ghidon și dotate cu lumini și elemente reflectorizante pentru deplasările nocturne.

Poliția avertizează că modelele care depășesc viteza de 25 km/h nu mai intră în categoria trotinetelor electrice, fiind asimilate mopedelor, pentru care este necesar permis de conducere categoria AM.

Autoritățile semnalează tot mai multe accidente rutiere în care sunt implicați copii aflați pe trotinete electrice. În acest context, părinții sunt îndemnați să supravegheze atent utilizarea acestor vehicule și să respecte reglementările legale, pentru a preveni situații similare tragediei de la Vaslui.