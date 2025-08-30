Potrivit unei informări transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași, accidentul s-a produs în timpul efectuării manevrei de depășire a unui moped. Conducătorul acestuia a virat brusc la stânga, fără să se asigure, fiind acroșat de autospeciala care se întorcea fără pacient, deoarece acesta refuzase transportul la spital.



'În urma impactului a rezultat rănirea conducătorului mopedului, un bărbat de aproximativ 50 de ani. La prima evaluare medicală, paramedicii au constatat că acesta prezenta un traumatism cranio-cerebral cu sângerare. La fața locului a oprit și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, care a preluat victima', menționează sursa citată.



Cazul este cercetat de echipajele poliției rutiere.

