Cum s-a produs evenimentul nefericit?

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”, în cele două vehicule se aflau șapte persoane – cinci adulți și doi minori, cu vârste de 10 și 13 ani. În urma impactului, patru adulți și cei doi copii au fost răniți și urmează să fie transportați la spital. Toate victimele sunt conștiente, au precizat salvatorii.

La locul accidentului au intervenit echipaje de pompieri, ambulanțe SMURD și cadre medicale ale Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, care au acordat primul ajutor răniților.

Polițiștii rutieri au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs coliziunea.