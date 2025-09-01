Cum s-a produs evenimentul rutier?

Potrivit poliției locale, Giuliani, în vârstă de 81 de ani, se afla ca pasager într-un Ford Bronco, când vehiculul a fost lovit din spate de o altă mașină. În urma impactului, ambele autoturisme au ajuns pe banda mediană și au fost grav avariate. Toate persoanele implicate au suferit răni, însă fără ca viața să le fie pusă în pericol.

Agentul de securitate al lui Giuliani, Michael Ragusa, a declarat că fostul edil a fost diagnosticat cu o fractură de vertebră toracică, multiple contuzii și tăieturi, precum și leziuni la brațul și piciorul stâng. Giuliani a primit îngrijiri medicale la spital.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Giuliani a intervenit pentru a ajuta o femeie care susținea că este victimă a violenței domestice. „Primarul Giuliani a acordat imediat sprijin și a apelat numărul de urgență 911”, a precizat Ragusa. Poliția din New Hampshire a confirmat că investiga un caz de violență domestică în zonă chiar în momentul producerii accidentului.

Anchetatorii au identificat șoferul care ar fi provocat coliziunea, însă până acum nu au fost formulate acuzații oficiale.

Rudy Giuliani, supranumit „primarul Americii” pentru rolul său în gestionarea crizei de după atentatele din 11 septembrie 2001, a condus New York-ul între 1994 și 2001. Ulterior, a candidat la președinția Statelor Unite, fără succes, și a devenit un apropiat al lui Donald Trump, făcând parte din echipa sa juridică în timpul și după campania din 2016. În ultimii ani, Giuliani a fost implicat în mai multe controverse legate de declarații privind presupuse fraude electorale în 2020, care i-au adus procese și condamnări costisitoare pentru defăimare.