Această hotărâre vine după ce, în martie 2024, Curtea de Apel București respinsese ca nefondată cererea FCSB privind anularea mărcilor Stelei, pe motiv de lipsă de interes. ÎCCJ a menținut această decizie, confirmând astfel dreptul Stelei asupra mărcilor.

În continuare, Tribunalul București va relua procesul privind prejudiciul financiar cauzat, care fusese suspendat aproape 10 ani din cauza disputei privind anularea mărcilor. Deși există o estimare conform căreia FCSB ar putea avea de plătit 37 de milioane de euro, este așteptat ca Steaua să câștige și procesul pentru prejudiciu, dat fiind că a câștigat deja procesele pentru palmares și pentru mărcile istorice.

„Decizia nr. 1880:

Respinge cererea de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, cerere formulată de recurenta-reclamantă.

Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta-reclamantă Fotbal Club FCSB S.A. împotriva deciziei civile nr. 285A din 6 martie 2024 a Curții de Apel București – Secția a IV-a civilă, în contradictoriu cu intimații-pârâți Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Definitivă.”, se arată în decizia de pe portal.just.ro.

În urmă cu puțin timp, FCSB pierduse definitiv și procesul privind palmaresul echipei istorice Steaua București, care a fost recunoscut oficial ca aparținând clubului din Liga 2. Astfel, trofeele câștigate între 1947 și 1998 sunt în contul Stelei, iar FCSB păstrează palmaresul doar din 2003 încoace.