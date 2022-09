Gigantul Nikolai Valuev, cel mai masiv campion mondial din istoria boxului, chemat la MOBILIZARE

Valuev, un gigant de 2.13 m și 149 de kilograme, recunoscut oficial declarat cel mai înalt și mai greu campion mondial din istoria boxului, a deținut titlul mondial la categoria supergrea WBA intre 2005 si 2009.

Valuev a declarat că a primit ordinul de mobilizare când se afla în provincia sa natală, Donba.

În trecut, sportivul a suferit o serie de operații și are probleme medicale reale, motiv pentru care specialiștii i-au și recomandat să se retragă din box.

În 2010, a refuzat un meci cu Vitali Klitschko, actualul primar al Kievului.

The 7-foot giant former world boxing champion turned Russian lawmaker Nikolai Valuev says he’s received his military call-up and is heading to the recruitment office. pic.twitter.com/jxnHUDEFMY