Proiectul de hotărâre a AEP poate fi consultat la secțiunea Legislație electorală - Transparență decizională de pe site-ul Autorității sau accesând linkul https://ow.ly/ZVGE50VifQS, iar propunerile aferente proiectului de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail legislatie@roaep.ro.



Potrivit proiectului, cel târziu la data de 3 aprilie 2025, fiecare competitor electoral are obligația de a înregistra la AEP un mandatar financiar coordonator. La alegerile pentru Președintele României din anul 2025, mai mulți competitori electorali nu pot folosi serviciile aceluiași mandatar financiar, cu excepția situației în care competitorii electorali fac parte din aceeași alianță politică sau electorală, scrie Agerpres.



'Poate fi desemnată ca mandatar financiar coordonator numai persoana fizică care are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, respectiv numai persoana juridică care oferă servicii specializate de contabilitate. În cazul în care mandatarul financiar coordonator nu are calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, competitorul electoral are obligația de a încheia contract de asistență de specialitate cu persoane fizice autorizate sau persoane juridice, specializate în oferirea serviciilor de în oferirea serviciilor de contabilitate. Candidații nu pot fi mandatari financiari', se arată în proiectul menționat.



Documentul stabilește limita maximă a contribuțiilor pentru campania electorală la 20.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat la funcția de președinte al României. Valoarea salariului de bază minim brut pe țară avută în vedere la determinarea limitei maxime a contribuțiilor pentru campania electorală este de 4.050 lei. Valoarea maximă a contribuțiilor pentru campania electorală desfășurată de un competitor electoral este de 81.000.000 lei. Contribuțiile pentru campania electorală pot fi depuse în conturile bancare notificate Autorității Electorale Permanente numai până la data încheierii campaniei electorale, 3 mai 2025, ora 07:00. Este interzisă finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către o autoritate publică, instituție publică, regie autonomă, companie națională, societate reglementată de Legea societăților 31/1990, ori instituție de credit, la care sunt acționari majoritari statul sau unități administrativ-teritoriale.

'Finanțarea în orice mod a campaniei electorale de către sindicate, culte religioase, asociații ori fundații de naționalitate română sau de altă naționalitate decât cea română este interzisă conform legii. Este interzisă, conform legii, finanțarea campaniei electorale, în mod direct sau indirect, din partea unor persoane fizice care nu au cetățenia română sau a unor persoane juridice de altă naționalitate decât cea română, cu excepția persoanelor fizice cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene care au domiciliul în România și dețin calitatea de membru al partidului politic la a cărui campanie electorală contribuie financiar. Este interzisă, conform legii, primirea de donații pentru campania electorală de către candidați din partea unor persoane juridice sau a unor persoane fizice care nu au cetățenia română (...) Nu se pot primi donații care au alt obiect decât sume de bani și nu pot fi acceptate servicii prestate cu titlu gratuit pentru finanțarea campaniei electorale, conform legii', mai stipulează proiectul.



Contribuțiile partidelor politice, alianțelor politice și ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pot proveni numai din transferuri ale fondurilor obținute din sursele de finanțare a activității unui partid politic: cotizații ale membrilor de partid; donații, legate și alte liberalități; venituri provenite din activități proprii, conform legii; subvenții de la bugetul de stat, primite potrivit Legii nr. 334/2006; împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice. Fondurile proprii cu care se poate contribui la campania electorală sunt până la concurența sumei de 81.000.000 lei.



Proiectul mai prevede că în situația organizării unui al doilea tur de scrutin, în termen de 15 zile de la data desfășurării acestuia, respectiv până la data de 1 iunie 2025, mandatarii financiari coordonatori ai competitorilor electorali care au participat la al doilea tur de scrutin sunt obligați să depună la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris și în format electronic editabil, documentele aferente campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin.

