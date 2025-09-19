Gestul impresionant făcut de un polițist de la Brigada Rutieră București pentru un bătrân aflat în dificultate. ”Mai avem o șansă, hai România” - VIDEO

Într-o societate în care oamenii sunt mereu pe fugă și nu mai au timp să se uite și la cei din jurul lor, mai răsar și mici raze de speranță care dovedesc faptul că umanitatea încă există. Este și cazul unui agent de la Brigada Rutieră București care nu a rămas nepăsător atunci când a văzut un bătrân aflat în dificultate și a sărit imediat în ajutorul lui. Gestul său i-a impresionat pe internauți. 

Un agent de la Brigada Rutieră București, aflat în timpul serviciului, a fost surprins în timp ce ajuta un bătrân care avea probleme locomotorii să traverseze strada. 

Gestul polițistului l-a impresionat pe un șofer aflat în trafic, care a scos imediat telefonul și a filmat întreaga scenă, iar ulterior a postat imaginile pe rețelele de socializare, unde au stârnit un adevărat val de reacții din partea internauților. 

”Respect și admirație pentru domnul polițist care, cu o inimă mare și un spirit civic desăvârșit, a oferit ajutor unui bătrân aflat în dificultate”, a scris bărbatul în dreptul postări. 

Postarea a strâns în scurt timp mii de aprecieri și sute de comentarii din partea internauților care l-au lăudat pe tânărul polițist pentru gestul său, dar și pentru umanitatea de care a dat dovadă. 

”Mai avem o șansă, hai România. Bravo! Felicitări! Aceasta este NORMALITATEA DE CARE AVEM NEVOIE.

Mai rar așa oameni. Dar încă există și asta este un semn bun. 

Într-adevăr generațiile noi de polițiști sunt ce trebuie,îi întâlnesc zilnic pe drumuri prin țară și jos palaria”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de internauți. 

