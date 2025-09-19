Un agent de la Brigada Rutieră București, aflat în timpul serviciului, a fost surprins în timp ce ajuta un bătrân care avea probleme locomotorii să traverseze strada.

Gestul polițistului l-a impresionat pe un șofer aflat în trafic, care a scos imediat telefonul și a filmat întreaga scenă, iar ulterior a postat imaginile pe rețelele de socializare, unde au stârnit un adevărat val de reacții din partea internauților.

”Respect și admirație pentru domnul polițist care, cu o inimă mare și un spirit civic desăvârșit, a oferit ajutor unui bătrân aflat în dificultate”, a scris bărbatul în dreptul postări.

Postarea a strâns în scurt timp mii de aprecieri și sute de comentarii din partea internauților care l-au lăudat pe tânărul polițist pentru gestul său, dar și pentru umanitatea de care a dat dovadă.

”Mai avem o șansă, hai România. Bravo! Felicitări! Aceasta este NORMALITATEA DE CARE AVEM NEVOIE.

Mai rar așa oameni. Dar încă există și asta este un semn bun.

Într-adevăr generațiile noi de polițiști sunt ce trebuie,îi întâlnesc zilnic pe drumuri prin țară și jos palaria”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de internauți.